Sin mencionar su nombre, AMLO arremete contra juez por amparos

Sin mencionar su nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al juez Juan Pablo Gómez Fierro, que ha frenado sus reformas al sector eléctrico y otorgó las suspensiones para la puesta en marcha del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).

"Sí, los jueces sólo conceden amparo y protección a quienes se dedicaban a saquear al país y no protegen ni defienden a la gente humilde...".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo cuestionó: "¿Dónde están los defensores del pueblo, los abogados defensores del pueblo?, ¿dónde están las defensorías del pueblo, del Poder Judicial?".

Señaló que se escuchan los nombres y las acciones de los jueces, "¿y escuchamos algo de que hay defensores del pueblo en el Poder Judicial?, ¿abogados del pueblo?, ¿escuchan ustedes algo sobre eso? No, no existe", dijo el presidente.

"Entonces, como decía Morelos, 'que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte'".

El presidente López Obrador ha señalado que el juez Juan Pablo Gómez Fierro es utilizado por "minorías rapaces" y lo calificó como un juzgador de contentillo que actúa de "queda bien".