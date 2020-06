Sin síntomas, ciudadanos se aplican hasta 10 veces prueba de Covid en Nuevo León

El secretario Estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, aseguró que hay personas que se han realizado hasta diez veces la prueba de PCR para detectar coronavirus, sin tener síntomas de la enfermedad, por lo cual hizo un llamado a la población a no hacer uso de este servicio gratuito, porque no les resulta de alguna utilidad.

El funcionario destacó que Nuevo León es el estado de la República que, por número de habitantes, es el que ha realizado el mayor número de pruebas de PCR, con un total de 45 mil 118 hasta el reporte divulgado este jueves.

Contra la postura del subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud del Gobierno Federal, Hugo López-Gatell, quien opina que es poco práctico, inútil y costoso realizar pruebas masivas para detectar Covid-19, Manuel de la O señaló que existen muchas evidencias de que los países más exitosos para combatir la pandemia, son los que han realizado mayor número de tests.

Expresó que Nuevo León seguirá realizando todas las pruebas que sean necesarias para saber dónde están las personas contagiadas para proceder a aislarlas de manera oportuna y cortar la cadena de transmisión del virus SARS-CoV-2.

Por tal motivo, este día fue inaugurado el Laboratorio Estatal de Biología Molecular, donde se realizarán hasta 700 pruebas diarias y se podrá apoyar incluso a los estados de Tamaulipas y Coahuila, que conjuntamente con Nuevo León formaron el bloque noreste para enfrentar la pandemia.

Ante quejas de personas que se han realizado la prueba y pasan semanas sin recibir los resultados, el secretario de Salud admitió que han tenido problemas de retraso, porque hay días en que hasta dos mil 300 personas se han realizado el estudio para detectar el virus.

"He hablado con los dueños de los laboratorios privados (con los que el gobierno del estado firmó un convenio) y prometieron que en 48 horas lo solucionaban", dijo.

Y llamó a la población: "por favor, no se realicen las pruebas personas sanas, me he dado cuenta que hoy se cumplen tres meses de esta pandemia, y hay personas que se han hecho diez veces la prueba, cada semana, y no tiene utilidad en personas asintomáticas, eso incrementó el número de pruebas que llevamos procesadas", dijo el funcionario.

Detalló que ha preguntado a algunas personas de por qué se hacen la prueba si no tienen síntomas, y contestan: "Es que el drive thru me queda cerca de la casa, y por eso me la hago cada semana", hecho que contradice la política que supuestamente iban a poner en prácticas las autoridades estatales de salud, en el sentido de que solo serían atendidos en los laboratorios o el drive thru, personas que llevaran una solicitud por escrito de un médico autorizado, por presentar los síntomas de la enfermedad.

Manuel de la O recordó que este día se cumplieron tres meses de que Nuevo León registró el primer caso de Covid-19, en un empresario de San Pedro que contrajo el virus durante un viaje al extranjero. Este día, el estado registró 176 nuevos contagios para totalizar 4 mil 388 casos entre confirmados por el Indre e instituciones privadas.

Transcurrió casi un mes, del 11 de marzo al 9 de abril, para que Nuevo León acumulara 176 casos, el total reportado solo este jueves, mientras este mismo día se registraron cinco nuevas defunciones; en aquel periodo totalizaron seis decesos.

Sobre estos tres meses, comentó Manuel de la O, "el personal de salud no hemos dormido bien, estamos mortificados, sin embargo, hemos podido aplanar la curva, hemos podido tener un control en el número de contagios, la saturación hospitalaria no se ha desbordado".

En presencia de los titulares de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina, y de Coahuila, Roberto Bernal, con los que ha estado trabajando durante 13 viernes consecutivos para enfrentar la pandemia, y a quienes hoy tuvo como invitados para la inauguración del nuevo Laboratorio de Biología Molecular, enalteció los logros del Noreste al señalar "en estos estados no atendemos pacientes en bodegas, parques, ni autódromos, pero puede darse esa posibilidad si no nos cuidamos".