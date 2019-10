Sin sustento legal consulta sobre la llamada 'Ley Bonilla': TEPJF

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó que la consulta ciudadana que se realizará este domingo en Baja California no tiene sustento ni en la Constitución local, ni en la Ley de Participación ciudadana del estado, por lo que el Tribunal de Justicia Electoral de esa entidad "no es competente para resolver impugnaciones".

Los magistrados tomaron esta decisión al resolver hoy dos recursos interpuestos por la Coparmex local, y los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano en contra de la decisión del Tribunal local, que fue declaró incompetente para resolver las impugnaciones contra la Consulta que el próximo domingo preguntará a los ciudadanos sobre si debe ampliar de 2 a 5 años la duración de la próxima gubernatura que encabezará Jaime Bonilla.

Los magistrados valoraron que el proceso electoral ya concluyó y que su desarrollo se dio en la vigencia de la disposición transitoria que establece que durará dos años el mandato del gobernador electo.

El TEPJF recordó que en este caso aplica el mismo criterio que en asuntos relacionados con la consulta sobre el nuevo aeropuerto y si debía realizarse en Texcoco o en Santa Lucía y sobre si debía continuar o no la obra de la termoeléctrica de Huexca, Morelos, casos en los que al no tratarse de procesos de consulta regulados en ninguna ley, no se pronunció sobre su legalidad o no.