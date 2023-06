"Sin transparencia no hay democracia", sostiene presidente del TEPJF

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 1 (EL UNIVERSAL). - El magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, sostuvo que sin transparencia no hay democracia, y sin esta, no hay independencia judicial.

Durante la presentación de la Herramienta de Publicidad Abierta, implementada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), señaló que esta permitirá darle mayor claridad y nitidez a su obligación constitucional de ofrecer a toda la ciudadanía la información sobre el presupuesto público del Tribunal.

"Contra la opacidad, transparencia; contra la corrupción, transparencia; para fortalecer la independencia judicial, más transparencia y más democracia. Sin transparencia, no hay democracia; y sin democracia, no hay independencia judicial", manifestó.

El magistrado presidente subrayó que sólo se puede hablar de transparencia cuando las instituciones y organismos públicos rinden cuentas claras de cara a la ciudadanía.

Por tanto, dijo que garantizar el libre flujo de información, el acceso al ejercicio de los recursos públicos será siempre un compromiso en favor de la confianza ciudadana y un recurso para la construcción de credibilidad institucional.

"Es tiempo de ofrecer nuevos mecanismos que le brinden a la ciudadanía el control de la vida pública. La democracia solo es efectiva si es participativa; la inversión en la transparencia es una inversión en la democracia, por eso no debe erosionarse nuestra confianza en las instituciones que garantizan el acceso a la información pública", señaló.

Apuntó que la transparencia y la justicia electoral han sido producto de la lucha de mexicanas y mexicanos por garantizar libertades en condiciones de democracia y pluralidad, al igual que la observación electoral, que ha sido un elemento para legitimar elecciones.

"Esperemos que la sociedad civil siga haciendo uso de estos recursos activos en las elecciones por supuesto el próximo domingo, pero también, digamos, en el permanente ejercicio de los derechos políticos que caracterizan a una democracia", expresó.