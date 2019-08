Sinaloa, contra el estigma de violencia

Ubicado en los primeros lugares en la calificación de los gobernadores, Quirino Ordaz Coppel viaja sin escolta, en un vehículo sin blindaje manejado por él mismo. En un boulevard, un niño, desde el carro de al lado, lo saluda con un ademán. El gobernador recibe la sonrisa del pequeño: "¡Quirino!".

-¿Las calles se ven tranquilas?

-La seguridad pública para mí ha sido una prioridad. Sinaloa había estado estigmatizado como un estado muy inseguro. El nombre del Cártel de Sinaloa nos ha hecho mucho daño.

-¿Qué es lo que ha hecho su gobierno en la materia?

-Pedí el apoyo de los militares para respaldar la tarea de seguridad pública. Hemos invertido mucho en equipamiento, en tecnología. Tenemos más de 4 mil videocámaras. Construimos una base para la Policía Militar, a donde llegan 3 mil 500 elementos, en El Sauz, a 13 kilómetros de Culiacán, donde históricamente ha ocurrido 60% de la incidencia delictiva.

-¿Qué resultados tiene?

-Esto ha traído un cambio muy fuerte en los delitos. Sinaloa está en el lugar 25 en el tablero del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es tarea de todos los días, de mucho apoyo, por eso respaldamos a la Guardia Nacional.

Estamos convencidos de que es buen camino; eso y seguir fortaleciendo a las policías estatal y municipales.

"¡Queremos divorciarnos!"

Divertido, Quirino Ordaz Coppel llama a la gente que se encuentra en las Jornadas de Apoyo Puro Sinaloa, en el campo pesquero El Castillo, con las cuales lleva el gobierno a zonas apartadas y busca, como dice, conexión, comunicación con las personas.

-Está abierto el Registro Civil para quien quiera casarse-, dice bromista y riendo entre la gente.

-¡Nooo!

-¡Queremos divorciarnos!-, le contestan vecinos para quienes el gobernador es uno más de ellos.

-¡Quirino! ¡Quirino!-, lo llama la gente que no puede acercarse.

"¡Puro Sinaloa!" es la respuesta a cada saludo de parte del político priista que en campaña electoral abrió el camino a la gubernatura con una comunicación sencilla con la gente.

"Servir es una fiesta"

Aquí, en El Castillo, se ha instalado la 47 Jornada de Apoyo Puro Sinaloa, que lleva servicios de salud con medicinas, análisis y estudios clínicos que, de otra suerte, serían inalcanzables para la población vulnerable. Este programa ya está en la segunda vuelta al estado.

La gente quiere respuestas

Formado en las filas del PRI, Quirino Ordaz Coppel, cuyo mandato será hasta 2021, dice que gobierna sin un centavo de deuda de largo plazo, además de que Sinaloa es el estado mejor calificado por Fitch, Moody's y Standard and Poor's. La economía crece 2.6% ante una media nacional de 2.4%.

Ha recibido tres visitas del Presidente de la República.

-¿Cómo ha sido la relación con Andrés Manuel López Obrador?

-La colaboración ha sido muy buena. Me he entendido muy bien con él en una relación muy directa, abierta, sincera. He encontrado muy buena respuesta siempre.

Es un hombre muy ejecutivo. Los asuntos los canaliza de inmediato: toma el teléfono y llama a la dependencia que tiene el asunto. Eso habla de que cuando le hace sentido una propuesta, un proyecto, le da para adelante.

-¿Cómo es el trato entre ambos?

-Uno es como es, abierto, sincero, y así lo veo también a él. Veo una buena conexión, siempre muy respetuoso. En el estado nos ha ido bien.

-El gobernador está en los primeros lugares, ¿qué significa esto?

-Es un reconocimiento a los sinaloenses. Lo importante es hacer equipo, muy de la mano, muy cercano a la gente. La oficina es para lo estratégico, la planeación. Lo importante es escuchar, ver los problemas, llegar a los lugares sin avisar, para que no te platiquen. Es importante supervisar estar en las cosas con perseverancia.

-¿Su relación con la gente?

-Siempre ha sido muy valioso el lenguaje, hablar fresco, sin rollos, sin andar prometiendo lo que no vas a cumplir. En campaña dije: "Prefiero prometer poco, pero cumplir". La gente quiere congruencia, y eso da empatía. La gente valora los resultados: no quiere confrontas o conflictos, sino soluciones, respuestas, o que si no lo vas a resolver, le digas la verdad.

-¿Cómo es que influye la manera de gobernar?

-La actitud de uno es importante ante los problemas. Una actitud echada para adelante, de ver el cómo sí vas avanzando y cómo desatoras los cuellos de botella y brincas obstáculos, te va fortaleciendo. Tener mucha humildad y sencillez es algo muy apreciado por la gente.

Apoyo espiritual

Un accidente en una moto acuática, en el segundo lustro del siglo, cambió la vida del político Ordaz Coppel, y ahora, en la responsabilidad de gobernar el estado, busca darle sentido social al desarrollo, despliega proyectos de salud, educación, deportivos, espacios urbanos y la marcha de economía, que se encuentran en un punto central, la seguridad pública de Sinaloa.

-¿Gobernar es complejo?

-Sí, pero el apoyo de mi esposa [Rosy Fuentes] ha sido importante, porque es una mujer sensible que comunica muy bien. Tener la base de la familia, la fortaleza espiritual, es fundamental.