Sindicato pide liberar a operadores por choque en el Metro

Tras la detención de Maricela "S" y Alan Omar "F", reguladora y conductor del tren M-484-485, que se impactó al convoy que se encontraba estacionado en la estación Tacubaya de la Línea 1 del Metro el pasado 10 de marzo, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, exigió la liberación de sus compañeros y la realización de un peritaje creíble que tienda a encontrar las causas del accidente y no la fabricación de culpables.

"Para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México resultó más fácil (y parece que hasta le urgía) determinar en tiempo récord de tres semanas la culpabilidad del accidente, haciéndola recaer en los compañeros trabajadores, cuya única responsabilidad radica en coordinar el tránsito y la conducción de trenes de más de 50 años de servicios, que no tienen el mantenimiento adecuado y oportuno y que han sido intervenidos, ante diversas fallas, aplicándoles piezas de usadas, o en ocasiones ni eso".

Ante ello, el sindicato exigió justicia para los dos trabajadores, pues aseguraron que el dictamen pericial se realizó sin el análisis de fondo en torno a las condiciones en que se encontraban el tren y sus componentes, toda vez que el tren que impactó al otro ya había presentado esas mismas fallas en días anteriores y a pesar de ello lo mantuvieron en circulación a sabiendas de que en cualquier momento volvería a presentar esas fallas para provocar el accidente.

"Un tren en malas condiciones que se queda sin matrices motrices activas; que sus compresores dejan de funcionar y por tanto dejan de enviar la presión de aire necesaria para activar los frenos; que cuentan con un sistema de comunicación que presenta fallas constantes y, además en una pendiente por encima de lo recomendable para cualquier Metro del mundo, en la cual no debe de estacionarse un tren, contrario a lo que indica la conclusión de la Fiscalía, determinan las responsabilidades por omisión de alguien, pero no la de los trabajadores son culpados", expuso el sindicato.