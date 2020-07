Sinhue respalda trabajo de su fiscal

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, respaldó al giscal general Carlos Zamarripa Aguirre, luego de que hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a revisar su trabajo.

"Para mí es importante calificar al fiscal en el ámbito de su competencia, no podemos responsabilizar a una persona de toda una problemática multifactorial en el tema de inseguridad", explicó el mandatario estatal de extracción panista.

En la conferencia del presidente López Obrador, en las instalaciones de la 12 zona militar de Irapuato, Guanajuato, el gobernador dijo que los fiscales no tienen la tarea de prevención, sino de procuración de justicia.

"Hay que ponerlo en un justo medio la responsabilidad de cada quien, no se le puede achacar a una persona los homicidios dolosos en estado. Ya lo dijo el general (Luis Cresencio Sandoval), en todos los delitos, salvo homicidio, vamos a la baja".

El gobernador Rodríguez dijo que desde la llegada del fiscal Zamarripa Aguirre han bajado los delitos.

"Confío plenamente en el fiscal, por eso propuse su ratificación en el Congreso, y fue el Congreso, electo por el pueblo, quien decidió darle el grado de fiscal por 10 años. Celebro, y sé que el Presidente es un demócrata y respeta las decisiones que los estado tomamos".

El pasado 2 de julio, el presidente López Obrador pidió revisar la actuación del fiscal de Guanajuato, luego de la liberación de familiares del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez, "El Marro".

--Homicidio doloso se mantiene al alza en Guanajuato

El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, informó que en Guanajuato el delito de homicidio doloso se mantiene al alza, en contraste con otros delitos donde la incidencia delictiva se ha logrado disminuir.

"En homicidios dolosos tiene una tendencia acumulada hacia la alza, aquí hay una estabilización, pero como ya lo cité es el único delito que tiene el estado con un registro hacia la alza".

En la conferencia del presidente López Obrador, en las instalaciones de la 12 región militar de Irapuato, el secretario de la Defensa dijo que desde que inició la presente administración hasta mayo pasado Guanajuato tiene el primer lugar en homicidios dolosos con 4 mil 422 casos.

Mientras que al considerar los homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, el estado ocupa el quinto lugar.

En contraste, el mando castrense señaló que los delitos de narcomenudeo, violación, robo de vehículo, en transporte, secuestro, robo a casa habitación, extorsiones van hacia la baja de conformidad con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El general Sandoval dijo que el gobierno federal ha dispersado más de 10 mil millones de pesos en diversos programas sociales para coadyuvan a la seguridad en la entidad.