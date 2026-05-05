Sismo de 5.6 sorprende a capitalinos

Ciudad de México.- Un sismo magnitud 5.6 con epicentro a 24 kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, sorprendió a los habitantes de la Ciudad de México, pese a que en esta ocasión no recibieron el mensaje de alerta en sus teléfonos celulares, lo que causó desconcierto.

Eran las 9:19 horas de este lunes, dos días antes del Primer Simulacro Nacional 2026, cuando se escuchó la alerta sísmica en los altavoces de la capital, lo que movilizó a miles de ciudadanos que salieron de sus hogares, lugares de trabajo y medios de transporte para resguardarse.

A diferencia de los simulacros y sismos más recientes, en esta ocasión no se activó la alerta en los celulares, debido a que, en el momento del movimiento telúrico, la plataforma de alertamiento en celulares se encontraba en "mantenimiento rápido" como parte de la preparación del simulacro de mañana, indicó más tarde la Agencia de Transformación Digital (ATDT) del gobierno de México que opera el sistema.

Tras el sismo, el Gobierno de la Ciudad de México informó que la capital del país se mantuvo en calma y con saldo blanco luego del movimiento telúrico.

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"En la Ciudad de México, este evento activó de manera oportuna los protocolos de seguridad y protección civil, lo que permitió una respuesta ordenada y sin afectaciones mayores", indicó la administración capitalina.

Se recordó que este 6 de mayo se llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026.