Sismo de magnitud 4.0 remece Acapulco

Un sismo de 4.0 de magnitud se registró cerca de la ciudad de Acapulco, en las costas del estado de Guerrero, en el sur de México, unas semanas después de que un movimiento telúrico de 7.1 de magnitud causara la muerte de dos personas y algunos daños materiales en la zona.

El sismo de este domingo fue de 4.0 de magnitud y se localizó 24 kilómetros al noreste de Acapulco, informó este domingo el Servicio Sismológico Nacional (SSN). La profundidad del movimiento se dio a 31 kilómetros, detalló.

El sismo se registró precisamente en un 19 de septiembre, día en que los mexicanos conmemoran los terremotos de 1985 (8 grados de magnitud), una tragedia que causó graves y amplios destrozos en la Ciudad de México y el centro del país, y el de 2017 (7.1 grados), que también dejó cientos de muertos.

El movimiento, informó el SSN, ocurrió pasadas las 06:10 horas (tiempo del centro de México).

Sin embargo, las autoridades del estado de Guerrero no han reportado daños en la zona ni afectaciones por el sismo. El movimiento se sintió levemente en algunas zonas de la ciudad balnearia.

Algunos usuarios remarcaron la coincidencia del sismo este domingo con anteriores terremotos en el país. "No, no puede ser, otra vez este día", escribió una usuaria. "Yo sí lo sentí y ya no me pude dormir", expresó otro mensaje, asegurando que vivía en la colonia Zapata.

Algunos más prefirieron verlo con otros ojos y usaron memes para reírse de la situación. El SSN aseguró la semana pasada que forma parte del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que no es posible decir que septiembre sea un mes de sismos en México, de acuerdo con la información de la que se dispone, indicaron expertos en una conferencia de prensa.

Luego del sismo del pasado 7 de septiembre de 7.1 grados en la escala de Richter, con epicentro en Guerrero y percibido en la Ciudad de México, y bajo la sombra de los temblores de septiembre del 2017, se ha sembrado la duda en algunas personas, por lo que en el evento virtual titulado "Septiembre, ¿mes de los sismos?" cinco investigadores se dieron a la tarea de despejar la incertidumbre sobre el tema.

De acuerdo con el Dr. Jorge Aguirre González, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, un millón 113 mil personas sintieron el sismo de manera muy fuerte, 22 millones de manera moderada y 16 millones de manera débil, aunque "este sismo no debería de haber representado grandes daños en la Ciudad de México".

Este domingo se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2021, misma fecha en la que se conmemoran los sismos ocurridos en 1985 y 2017 en la capital del país.

De acuerdo con la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, el ejercicio se realizará a las 11:30 horas (tiempo del centro de México) de manera conjunta con la Coordinación Nacional de Protección Civil.

El simulacro se realizará bajo una hipótesis de un movimiento telúrico de Magnitud 7.2 con epicentro a 35 kilómetros al sur de Acatlán de Osorio, Puebla, y una profundidad de 55 kilómetros, según explicó el director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), Enrique Guevara Ortiz.

"Para este escenario se plantea que sea fuerte en Puebla, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México. Así como moderado en Guerrero, Veracruz, Oaxaca e Hidalgo. Y de manera ligera en otras entidades federativas más alejadas", detalló Guevara Ortiz.

Además, recordó que no todas las entidades federativas están expuestas a sufrir los efectos de un sismo, por lo que solicitó proponer la hipótesis que consideren más adecuada en función del esquema de riesgos identificados para cada inmueble según su ubicación.