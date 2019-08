Sismo de magnitud 5.0 sacude Veracruz

El Servicio Meteorológico Nacional(SMN) ajustó a 5.0 la magnitud del sismo registrado esta madrugada al norte de J. Rodríguez Clara, Veracruz.

El sismo ocurrió a las 03:35 de este viernes a ocho al kilómetros al norte de J. Rodríguez Clara, con latitud 18.06, longitud de -95.39 y una profundidad del 66 diez kilómetros.

A través de su cuenta Twitter @SSNMexico, reportó: "SISMO Magnitud 5.0 Loc 8 km al NORTE de J RODRIGUEZ CLARA, VER 02/08/19 03:35:00 Lat 18.06 Lon -95.39 Pf 66 km".

Sin reporte de daños

El sismo de magnitud 5 registrado la madrugada de este viernes, con epicentro en el sur de Veracruz, no dejó daños ni personas lesionadas.

La secretaria de Protección Civil del estado, Guadalupe Osorno Maldonado, informó que se realizaron inspecciones a instalaciones estratégicas para verificar su condición.

El sismo tuvo su epicentro a 8 kilómetros de la cabecera municipal de Rodríguez Clara y se sintió en diversas regiones de la entidad.

Pobladores de la zona de Orizaba, Cosamaloapan, Xalapa, Coatepec, Tres Valles, Los Tuxtlas, Córdoba, Coatzacoalcos y Minatitlán, reportaron el movimiento telúrico.

La funcionaria precisó que se revisaron instalaciones como la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, el Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, complejos petroleros y el puerto de Veracruz, así como hospitales y escuelas.

"Hasta el momento no hay noticias de afectaciones, se han monitoreado las principales infraestructuras estratégicas del estado y no tenemos reporte de daños", informó.

Sin embargo, no descartó que pudieran existir afectaciones leves, por lo cual se hará una inspección durante este viernes con el fin de detectarlas.

"En el transcurso del día podría haber afectaciones menores, pero esperamos que no sean estructurales y vamos a estar atendiendo el tema para asegurar que no tengamos ningún tipo de infraestructura dañada".