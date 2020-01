Sismo deja 50 casas con daños menores en Oaxaca

Después del último recorrido realizado por personal de la Dirección de Protección Civil de Unión Hidalgo, se contabilizaron 50 casas con daños menores por el sismo de seis grados con epicentro a 38 kilómetros al sureste de esta población, así como más daños al palacio municipal y al mercado público.

Wilbert Cabrera, titular de Protección Civil municipal, informó que las 50 viviendas revisadas presentan caída de losas, grietas en paredes y cristales rotos.

En el caso del palacio municipal, que tiene más de 100 años de antigüedad, los daños que tenía a consecuencia del sismo del 7 de septiembre del 2017 se intensificaron mucho más; el edificio no está en funcionamiento desde hace dos años y se tienen contemplados 3 millones de pesos para comenzar su reconstrucción, la cual aún no inicia.

Asimismo se agudizaron los daños en la infraestructura del mercado 5 de Mayo, también afectado en el 2017, y se presentaron cuarteaduras y desprendimiento de plafón en el Centro de Salud de este municipio, además de que la vieja estación del ferrocarril sufrió más daños de los que ya tenía.

En Juchitán, el coordinador de Protección Civil Municipal, William López Cabrera, reportó que durante el sismo hubo un reporte por fuga de gas, el desprendimiento de la puerta de salida de emergencia en la planta alta del nuevo Hospital General Macedonio Benítez Fuentes e indicó que se atendieron cinco casos de crisis nerviosa, uno de ellos fue el de una mujer que acababa de dar a luz.

Por su parte, personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil de San Blas Atempa reportó la afectación en la fachada de una vivienda. En Santo Domingo Tehuantepec, en el Barrio Santa María, una vivienda no habitada presentó el desprendimiento de tejas.

Además del Istmo, en la región de la Cuenca del Papaloapan también hubo daños, pues una vivienda ubicada en avenida Independencia tuvo cuarteadura de pared en uno de sus dormitorios, sin que esto pusiera en riesgo la vida de los habitantes de ese inmueble.

Aunque el Instituto de Educación Pública de Oaxaca descartó daños en la infraestructura educativa y que exista riesgo para los alumnos, como una medida preventiva recomendó a las autoridades municipales, escolares, madres y padres de familia llevar a cabo la verificación y revisión de posibles daños en los planteles escolares públicos y privados de educación básica en la entidad.