Sismo en Oaxaca de 5.5, reporta SSN

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 5.5 en Salina Cruz, Oaxaca, a las 11:56 horas.

Minutos antes, el Sismológico señaló que la magnitud ere preliminar de 5.7. Hasta el momento, no hay reportes de daños en la entidad.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que tras el movimiento telúrico no se espera la generación de un tsunami.

Ligera percepción en CDMX

El sismo de 5.5 que se registró en Salina Cruz fue ligeramente percibido por habitantes de la Ciudad de México en algunas zonas, según la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

La mandataria capitalina dijo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil "está en contacto con las unidades de las Alcaldías y no se reporta ninguna eventualidad. Estamos pendientes".

Por su parte, el Sistema de Alerta Sísmico Mexicano reportó que el movimiento no ameritó aviso de alerta.

¿Qué es un sismo?

Sismos, temblores y terremotos son términos usuales para referirse a los movimientos de la corteza terrestre, sin embargo, técnicamente hablando, el nombre de sismo es más utilizado (terremoto se refiere a sismos de grandes dimensiones). Los sismos se originan en el interior de la tierra y se propaga por ella en todas direcciones en forma de ondas.

Los sismos son de corta duración e intensidad variable y son producidos a consecuencia de la liberación repentina de energía. Paradójicamente, poseen un aspecto positivo que es el de proporcionarnos información sobre el interior de nuestro planeta. Actualmente, gracias a la técnica conocida como tomografía sismológica o sísmica, se conoce con gran detalle el interior de nuestro planeta.

Aunque la interacción entre Placas Tectónicas es la principal causa de los sismos no es la única. Cualquier proceso que pueda lograr grandes concentraciones de energía en las rocas puede generar sismos cuyo tamaño dependerá, entre otros factores, de qué tan grande sea la zona de concentración del esfuerzo, según el Servicio Geológico Mexicano.