Sismo leve en Guerrero se sintió en CDMX

La noche de este lunes se registró un sismo de intensidad moderada en las costas de Guerrero, aproximadamente a cinco kilómetros al sureste de Petatlán, en la zona de Ixtapa, informó el SASMEX.

El temblor no ameritó la emisión de alerta sísmica, ya que la estimación de energía liberada no superó los niveles establecidos, informó el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) en su cuenta de Twitter.

El movimiento telúrico se desarrolló a las 23:13 horas de este lunes y se percibió levemente en algunas zonas de la Ciudad de México.

Hasta el momento no se han reportado afectaciones en inmuebles o persona heridas.