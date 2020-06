Sismo pega a hospitales en plena pandemia

A las 10:29 de la mañana se estremeció la Costa de Oaxaca. Con una intensidad de 7.5 grados, un sismo originado a 23 kilómetros al sur de La Crucecita, en Santa María Huatulco, sacudió la región y ocasionó daños en casas, derrumbes en cerros, afectó hospitales en medio de la pandemia y dejó sin vida a seis personas.

En pleno semáforo rojo de la emergencia sanitaria por Covid-19, la fuerza de la tierra alcanzó al menos a 10 centros de salud, incluidos aquellos que se han ido transformando para atender a quienes contraen la enfermedad.

De acuerdo con el Consejo de Evaluación de Daños, encabezado por el gobernador Alejandro Murat, la infraestructura de la Jurisdicción Sanitaria de la Costa fue la más afectada, puesto que resultaron con daños ocho hospitales dispersos a lo largo del litoral oaxaqueño.

Información de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) indica que, en Huatulco, tanto el Hospital Comunitario —que presenta la caída de su barda perimetral y desprendimiento de acabados interiores— como el Centro de Salud con Servicios Ampliados (Cessa) —que reporta daños visibles en infraestructura— fueron desalojados por las autoridades de Protección Civil.

Lo mismo ocurrió en el Hospital General de San Pedro Pochutla, donde se desalojó a 10 pacientes hospitalizados, incluyendo a uno sospechoso de Covid-19.

Los otros centros de salud que fueron reportados con afectaciones en la jurisdicción Costa son los generales de Puerto Escondido y Pinotepa Nacional, así como los comunitarios de Santa Catarina Juquila, Río Grande y Santos Reyes Nopala.

Pero el sismo —que seis horas después sumaba 635 réplicas— también alcanzó a dos hospitales Covid-19, ambos ubicados en San Bartolo Coyotepec, en los Valles Centrales: el Regional de Alta Especialidad, que está a 100% de su ocupación y tuvo que ser evacuado para que se analizaran los daños, así como el de la Niñez Oaxaqueña, que supera 80% de su capacidad.

"Desafortunadamente, el sismo fue lo suficientemente importante para causar daños en plafones, puertas, instalaciones y paredes, pero los reportes que tengo hasta este momento es que no hay daños estructurales", aseguró Juan Carlos Márquez Heine, subdirector de los Servicios de Salud de Oaxaca, quien se ha encargado de supervisar y ampliar la red de hospitales Covid.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario explicó que, hasta ahora, las revisiones indican que los daños registrados en los hospitales de los Valles Centrales —la carta fuerte contra la pandemia— no los dejarán fuera de circulación, puesto que consisten en afectaciones en áreas y tuberías, así como en equipamiento, como tanques de oxígeno, y que tras ser intervenidos podrán seguir en la batalla.

En el caso de los hospitales de la Costa, Márquez Heine señaló que aún continúan las exploraciones para descartar afectaciones estructurales, las cuales no han sido detectadas hasta el momento.

Continúa recuento Diez horas después del sismo, los daños aún seguían cuantificándose, pero todo señala que Santa Catarina Xanaguia —comunidad del municipio de San Juan Ozolotepec— concentra la mayor parte de éstos, pues las viviendas de barro no soportaron.

La fuerza del movimiento alcanzó a 50 municipios de la Costa y de la Sierra Sur, para los que el gobierno local solicitó a la Federación la Declaración de Emergencia, a fin de seguir levantando a un pueblo que en menos de 36 horas ha resistido una masacre con 15 víctimas y un sismo que se ha llevado a otras seis.