Sismo registrado en Oaxaca se percibe en CDMX; no ameritó alerta

La mañana de este jueves 2 de julio el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo que no ameritó alerta sísmica, ya que la estimación de energía emitida por el movimiento telúrico, en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos.

Habitantes de diferentes alcaldías capitalinas reportaron percibir el movimiento telúrico.

El SASMEX reportó que a las 11:18:02 detectó un sismo inicialmente en 12 estaciones sismo sensoras, que no ameritó aviso de alerta a la Ciudad de México porque la energía del sismo en desarrollo, permitió pronosticar un efecto sísmico menor en la Ciudad.

De manera preliminar, el Sismológico Nacional señaló el sismo con una magnitud de 5.5 grados con epicentro en al sureste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó a través de su cuenta de Twitter que en algunas alcaldías de la ciudad se percibió un leve sismo.

Agregó que se mantiene en coordinación con las unidades de Protección Civil de las alcaldías aplicando los protocolos.