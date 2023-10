Sismo sorprendió a Oaxaca; "hay daños materiales mínimos", informa AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que un sismo de ayer viernes por la noche, de magnitud 6.0 con epicentro en Matías Romero, Oaxaca, no causó pérdida de vidas humanas y los daños materiales fueron mínimos.

En sus redes sociales, el Mandatario federal envió un abrazo a los pobladores de la zona del Istmo, e indicó que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, y autoridades federales están atentos."Un abrazo a todos los habitantes del Istmo. Afortunadamente el sismo de 6.0, con epicentro en Matías Romero, no causó pérdida de vidas humanas y los daños materiales fueron mínimos. Salomón Jara, gobernador de Oaxaca y autoridades federales están atentos".Ayer por la noche, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que no se registraron afectaciones en los estados donde se percibió el sismo magnitud 6.0 ocurrido y que tuvo su epicentro en Matías Romero, Oaxaca."No se reportan afectaciones en los estados donde fue percibido. Se mantiene el monitoreo y recorridos en la zona epicentral", indicó el organismo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).Mediante mensajes en redes sociales, la Coordinación Nacional de Protección Civil, encabezada por Laura Velázquez, señaló que luego del movimiento telúrico se entabló comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil y los integrantes del Comité Nacional de Emergencias (#CNE) para realizar una evaluación preliminar de lo sucedido.De acuerdo con las autoridades, el sismo se sintió en los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos y la Ciudad de México, en diferentes magnitudes.Por su parte, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina no se espera la generación de variaciones del nivel del mar debido a la ubicación del epicentro del sismo.