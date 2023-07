Sistema de cuidados, fundamental para la igualdad de género

A-AA+

Desde diferentes espacios se ha trabajado para cerrar las brechas de género, sin embargo, en la participación económica la disparidad sigue siendo amplia, las tasas de desempleo son mayores para las mujeres y los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) lo reflejan, en febrero pasado el 76.5 por ciento de los hombres mayores a 15 años en edad económicamente activa se encontraban ocupados, en comparación con el 45.7 por ciento de las mujeres.

A pesar de que las mujeres han sido cada vez más activas en el ámbito laboral, no se han eliminado las grandes brechas de género, México retrocedió dos lugares en el Índice Global de Brecha de Género 2023 al pasar del sitio 31 al 33 respecto a la medición del año pasado.

Es un estudio en el que se analiza la participación económica y oportunidades entre hombres y mujeres en 155 países, los logros educativos, salud y supervivencia, así como el empoderamiento político.

El Índice Global de Brecha de Género 2023, arroja que continúan los tratos diferenciados, y que estos se ven reflejados en la cantidad de trabajo ofertado para las mujeres y en salarios inferiores.

De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo, a nivel mundial la tasa de desempleo para mujeres es del 4.5 por ciento, en tanto que la de los hombres es de 4.3 por ciento; además, los ingresos de las mujeres representan el 52 por ciento de lo que perciben los hombres.

En nuestro país es necesario establecer en la Ley Federal del Trabajo que a trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual, para ello las autoridades responsables deberán allegarse de estudios, datos y estadísticas sobre la participación en la productividad, economía y desempeño de los diferentes puestos que conforman una cadena de valor, para que en un futuro las mujeres tengan una situación de igualdad con respecto a los hombres.

A nivel mundial se calcula que 647 millones de mujeres en edad de trabajar se dedican de tiempo completo al trabajo de cuidados no remunerado, en comparación con 41 millones de hombres que hacen lo mismo. La prestación de cuidados no remunerada sigue siendo el principal motivo por el que las mujeres están fuera de la fuerza de trabajo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México son las mujeres las que se hacen cargo de casi el 75 por ciento de todas las tareas de cuidado no remunerado, Desde noviembre de 2020 se estableció a nivel Constitucional la obligación del Estado de promover la corresponsabilidad en los cuidados entre mujeres y hombres y ordena al Congreso expedir una ley general en materia del Sistema Nacional de Cuidados.

Lo cual es urgente porque todas las personas en algún momento de nuestra vida los necesitamos, desde la infancia, la adolescencia, los adultos mayores y las personas con alguna discapacidad.

Es posible lograr la igualdad de género en el trabajo, pero para ello es necesario que se revoquen las leyes que discriminan a las mujeres incluso antes de su entrada en el mercado laboral, así como las disposiciones que les impiden entrar y progresar en una ocupación o sector determinados.

Se requiere de acciones determinantes para poner fin a la discriminación y desventajas de las mujeres en el ámbito laboral y para ello es fundamental erradicar los estereotipos arraigados en cuanto al papel de las mujeres en la sociedad, el valor de su trabajo y su posición en el mercado laboral.