Sistema de salud como el danés, en 2023: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador emplazó a que a más tardar a finales de 2023 México tendrá un sistema de salud pública como el de Dinamarca y puede ser que hasta mejor.

“Vamos a tener un sistema de salud pública como el de Dinamarca, en donde la atención médica, los medicamentos son gratuitos (sic). En Dinamarca tienen políticas que eran completamente inalcanzables en México, porque no hay corrupción como lo que había en México”.

Según un artículo académico de la Sociedad de Médicos de Atención Primera de España (Semergen), “La atención primaria en Dinamarca”, el sistema de salud danés tiene un método de financiamiento público, por tanto, sale de los impuestos de los ciudadanos y de presupuestos estatales.

El gobierno de Dinamarca destina 11% de su PIB al gasto en salud con una población de 5.8 millones de habitantes.

El 99% de la población de Dinamarca tiene acceso a un médico especialista en atención primaria, mas no acceso gratuito a los medicamentos.

En la conferencia mañanera, el Jefe del Ejecutivo federal señaló que sin corrupción el presupuesto rinde y tiene establecido algo que llaman Estado de bienestar, “y es lo que nosotros estamos procurando para México, que las personas tengan seguridad desde que nacen hasta que mueren”, aseguró el mandatario.

Para quienes defienden el modelo neoliberal, dijo, “la educación y la salud son privilegios”, no son derechos.

“Vamos a garantizar como en Dinamarca un sistema de salud de calidad para todos, es decir, que van a poder llegar los pacientes a centros de salud en buen estado, donde habrá médicos generales todos los días con medicamentos, pero también tendrán acceso a hospitales de segundo nivel con especialistas”, prometió.

Argumentó que en su modelo de salud un ciudadano que llegue a urgencias ya no estará en una silla de metal, no esperará horas o días para su atención, no esperará meses para que sea programado a una cirugía.

“No va a estar así y es mi compromiso y les voy a volver a ganar, porque no saben, además en mis convicciones humanitarias la satisfacción y dicha enorme que me produce ganarles a los conservadores, porque es ganarle al individualismo, el egoísmo”, dijo.