SLP, entre los estados con más robos a transportistas

A pesar de la presencia de la Guardia Nacional, los robos a cargamentos de las empresas maquiladoras y manufactureras de exportación siguen en aumento, tanto en mercancía terminada como materia prima, ya sea de productos electrónicos y hasta alimentos.

Una compañía que opera en Jalisco ha registrado entre cuatro y cinco robos en lo que va de 2019, mucho más de los que sufrieron en años previos.

El más reciente atraco que reportó la firma fue de un tráiler con cámaras digitales de video.

Ante esta situación, los representantes de empresas del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Alfonso Valdés y César Castro, explicaron que hace falta ver una estrategia integral en materia de seguridad.

"¿Dónde se va a integrar la Guardia Nacional con las policías municipal y estatal?" cuestionó Castro, que funge como presidente de Index Occidente.

Comentó que la semana antepasada se robaron un camión de cámaras digitales Go Pro. "Son cada vez más robos" de cualquier producto que sea comercializable.

Si bien la autoridad trabaja, hace falta más coordinación entre los tres niveles de gobierno, porque hasta el momento no se ven resultados, añadió.

Por su parte, el director nacional del Grupo de Trabajo de la Industria Agrícola y Alimentaria del Index, Alfonso Valdés, afirmó que los mayores robos de camiones de la maquiladora se dan en la autopista que va de la Ciudad de México a Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

Desafortunadamente aumentó la inseguridad a pesar de la Guardia Nacional: "No se ha visto mejora, ha habido un incremento [de robos] de 30% en los últimos cinco años [y se llevan] todo lo que se pueda vender", dijo.

Entre los productos que se hurtan no sólo son mercancías terminadas, como electrónicos, también sustraen alimentos, máquinas, equipos o materias primas.

"Se ha incrementado el robo porque la Guardia Nacional se enfoca en unas áreas y deja descubiertas algunas otras que se suponía que ya tenía controladas, y es ahí donde tenemos nuevos hechos de inseguridad", dijo Valdés.

De acuerdo con TIP, una firma arrendadora de vehículos de autotransporte en América Latina, el robo a las unidades de carga aumentó 27% en 2019.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que los estados con más delitos de robo al autotransporte de carga son: Estado de México, Puebla, Michoacán, Morelos, Nuevo León y San Luis Potosí, en donde se concentraron más de 85% del total de robos reportados entre enero y mayo de 2019.

Los atracos registran un incremento importante en los últimos años, por ejemplo en diciembre de 2015 se registraron 646 hechos; en el mismo mes de 2016 la cifra llegó a 951; en el último mes de 2018 se alcanzaron los mil 108 robos, es decir, casi el doble del número de ilícitos de tres años atrás.

Además, cada vez hay una mayor cantidad de robo con violencia, por ejemplo, en mayo, aproximadamente en nueve de cada 10 ilícitos se utilizó algún arma y únicamente en un caso no se registró intimidación mayor.