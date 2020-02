SLP, tercero con mayor inflación en enero: Inegi

Durante enero de 2020 el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un aumento de 0.48% respecto al mes inmediato anterior, así como una inflación anual de 3.24%, luego de que cerrara el año pasado en 2.83%, informó el Inegi.

Entre los bienes y servicios cuya alza de precios incidieron más en la inflación en el primer mes del año, destacan: el jitomate, con un alza mensual de 18.53%; cigarrillos, 8.76%; tomate verde, 30.59%; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.85%; gasolina de bajo octanaje, 0.64%; calabacita, 39.63%; autobús urbano, 2.39%; vivienda propia, 0.20%; tortilla de maíz; 1.21; derechos por suministro de agua, 1.91%.

Por el contrario, los genéricos cuyos precios a la baja más contribuyeron a contener la inflación, fueron: transporte aéreo con una baja mensual de 31.87%; servicios turísticos en paquete, -12.42%; gas doméstico LP, -2.17%; pollo, -2.45%; nopales, -15.56%; paquetes de internet, telefonía y televisión de paga, -1.43%; huevo, -1.32%; hoteles, -3.45%; limón, -7.11%; y papaya, -5.59%.

Por estados, los que reportaron la mayor inflación en enero de 2020, fueron: Estado de México, con incremento mensual de 1.11%; Aguascalientes, 1.10%; San Luis Potosí, 0.98%; Guerrero, 0.92% y Guanajuato, 0.74%. Por su parte, entre las entidades con menor inflación, destacan: Tabasco con una baja de -0.09%; Yucatán con un aumento mensual de 0.13%; Nayarit, 0.24%; Jalisco y Baja California Sur, 0.26%, respectivamente.

El índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, presentó un incremento mensual de 0.33% y una variación anual de 3.73%; por su parte, el índice de precios no subyacente creció 0.96% mensual, logrando de este modo un alza anual de 1.81%.

Dentro del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías subieron 0.66%, mientras que retrocedieron 0.04% los precios de los servicios, a tasa mensual. Al interior del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios se elevaron 1.83% y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 0.34% mensual. La inflación se mantendrá controlada, dice el CEESP.