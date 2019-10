SLP y otros siete estados buscan legalizar el aborto

El primer día de octubre, Jorge Mayorga Olvera, diputado local de Hidalgo, comparó en el recinto legislativo la tauromaquia con la despenalización del aborto: alegó incongruencias porque, por un lado, se defiende el aborto como un derecho --cuando para él es un crimen-- y por otro, se aboga por que no se mate a los toros. La polémica se desató.

Los dichos del morenista calaron hondo, sobre todo porque sus pronunciamientos se dieron tras la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en Oaxaca y el análisis de una reforma de ley similar en Hidalgo.

Aunque en días siguientes en ese estado se vislumbraba la discusión de esa modificación a la ley local, las votaciones terminaron por aplazarse sin fecha exacta para darle luz verde o roja.

Actualmente, de acuerdo con un recuento realizado por EL UNIVERSAL, son ocho las entidades que mantienen en sus Congresos locales el análisis de iniciativas para modificar la ley y garantizar a las mujeres el derecho a interrumpir sus embarazos de manera voluntaria antes de las 12 semanas de gestación. Se trata de Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, San Luis Potosí, Quintana Roo y Tlaxcala.

Estas propuestas de despenalización del aborto se han presentado sobre todo entre 2018 y 2019, por los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Morena.

Les ponen el pie. Pese a que ya fueron presentados, estos proyectos de ley han enfrentado trabas y las discusiones han sido aplazadas de forma constante. Por ejemplo, en Quintana Roo existen al menos tres iniciativas de ley para despenalizar el aborto; sin embargo, se mantienen congeladas. Una de ellas, incluso, "desapareció", "se perdió" y no aparece, luego de ser presentada por el gobernador Carlos Joaquín González, en abril de 2017, tras la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVG), decretada en ese año.

Al respecto, Isabel Fulda, coordinadora de Investigación del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), explica que "nunca ha sido raro que haya iniciativas de despenalización en los Congresos, lo que sí es raro es que prosperen o que encuentren suficiente apoyo, que se dictamine en positivo y demás".

En Veracruz, por ejemplo, aunque no se ha presentado una iniciativa formal por parte de los diputados para legislar en ese sentido, ocurre una situación peculiar. Aún con dos Alertas de Género en el estado, las legislaturas se han resistido a ir por la despenalización, por lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió revisar un amparo para que se modifique el Código Penal.

Actualmente, en los códigos penales de las 32 entidades el "aborto doloso" es considerado delito, esto se determina con base en diversas causales, que pueden evitar o no las mujeres, y quienes les practican el aborto, sean penalizados.

Para Isabel Fulda, una de las razones por las que estas iniciativas no prosperan en su discusión son las presiones políticas a las que se enfrentan los diputados en los estados. Sin embargo, asegura, el caso reciente de la aprobación de la despenalización en Oaxaca, el 25 de septiembre pasado, es vista como algo esperanzador en ese sentido.

"Tras lo ocurrido en Oaxaca, la no oposición de figuras políticas como el gobierno federal han sido importantes para mostrar, por ejemplo, a los Congresos locales que no les debe dar miedo políticamente por las implicaciones que pudiera tener, ya que muchas veces eso los detiene", manifiesta.

En cuatro de las ocho entidades donde se ha puesto sobre la mesa la despenalización del aborto, actualmente también se han propuesto modificaciones constitucionales para garantizar la vida desde la concepción. Se trata del Estado de México, Hidalgo, Michoacán y Tlaxcala.

Marea que arrasa. Pese a las trabas, la especialista explica que el panorama actual no es del todo desfavorable, sobre todo tras la aprobación de la modificación a los artículos 312, 313, 315 y 316 del Código Penal de Oaxaca, que es la segunda entidad en despenalizar el aborto, después de que en 2007 lo avalara la Ciudad de México.

"Creo que el surgimiento y fortalecimiento de la Marea Verde ha sido importantísimo, no sólo para la despenalización legal, sino también para la social del aborto, para empezar a hablar más de él, quitarle el estigma a la palabra y difundir datos. Ahora estamos muy entusiasmados con Hidalgo, que creemos será el próximo en aprobar esta reforma", señala.

Además, dice, se han promovido más espacios de debate y diálogo, como el próximo Coloquio Internacional de Estudios de Género, que este año abordará la importancia de la Marea Verde en la lucha por la despenalización en América Latina y en el que podrán participar las mujeres que estén interesadas.

Apenas el pasado 28 de septiembre, en el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro, mujeres de al menos 17 entidades marcharon en diferentes espacios públicos para exigir su derecho a decidir, su grito fue el mismo: "Mi cuerpo es mío y sólo mío y sólo mía la decisión".



Causales para la interrupción, según códigos estatales:

SALUD

En 13 entidades se considera legal que una mujer aborte si su salud está en riesgo.

VOLUNTARIO

Sólo en Ciudad de México y Oaxaca permiten el aborto voluntario hasta las 12 semanas.

ECONÓMICO

En Yucatán y Michoacán no es punible si se practica por razones económicas.

VIOLACIÓN

Los 32 estados deben garantizar la interrupción del embarazo si fue producto de violación.



Un round por la aprobación

En contraste con las propuestas a favor de la despenalización del aborto y el derecho a decidir, hay siete entidades de México en las que diputados locales discuten si modifican o no sus Constituciones, a fin de garantizar la protección de la vida desde el momento de la concepción. Se trata de:

Aguascalientes

Baja California Sur

Estado de México

Hidalgo

Michoacán

Tlaxcala

Zacatecas

Adicionalmente, a la fecha ya hay 20 estados que garantizan la protección de la vida desde la fecundación.