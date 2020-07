SNA e Inai deben funcionar mejor: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es lamentable que se destinen recursos a la transparencia, porque no hay resultados ni beneficios para el pueblo de México.

"Entonces eso de que exista la transparencia pues sí ya sabemos que es igual a la nada, es lamentable, muy lamentable que se destinen recursos a eso, porque no hay resultados, no hay beneficios".

En su conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo dijo que no desaparecerá al Inai ni al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pero insistió en que deben funcionar de mejor forma y deben ajustar su presupuesto público.

"Son instituciones que crearon como parapeto para simular de que se iba a combatir la corrupción, que iba a haber transparencia y fue en ese tiempo cuando hubo más corrupción y los encargados de esas instituciones nunca hicieron denuncias públicas.

"Porque entre otras cosas se creaban estas instituciones y los funcionarios eran bien atendidos, bien tratados, con sueldos elevadísimos, no eran gente con convicciones y principios, gente honesta, sino cuidaban el cargo, se alineaban".

Recordó que el caso de sobornos de Odebrecht, el Inai avaló que la entonces PGR se reservara la información.

-"¿Desaparecerlo?", se le cuestionó.

"No, que funcione de mejor forma o que las instancias que ya existían se mantengan, la Fiscalía, que los ciudadanos tengan mecanismos para presentar denuncias, para solicitar información, pero no aparatos, ¿cuánto nos cuesta? Mil millones de pesos, mantener ese aparato para simular, mil millones de pesos, me duele, mil millones de pesos para no hacer nada".

Señaló que el caso más dramático y trágico, fue el del "Instituto Anticorrupción" (Sistema Nacional Anticorrupción), que surgió por moda impulsado por el conservadurismo, con la "llamada sociedad civil".

"El absurdo, empiezan a promover este nuevo el Instituto anticorrupción y la corrupción no era delito grave, cómo tienes un instituto así, si no vas a poder meter a la cárcel a los corruptos, porque van a tener la posibilidad de salir bajo fianza, porque no antes de salir a echar andar esas estrategia, simulación, faramalla, no modificaron la constitución, como fue que se quitó que la corrupción podía ser delito grave desde la época de Salinas ¿fue casualidad o fue deliberado? Yo sostengo que fue deliberado".