SNTE pide no "eternizarse" en cargos a líderes magisteriales

Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pidió a los líderes del magisterio "no eternizarse" en sus cargos, pues consideró que los liderazgos jóvenes son el futuro de la defensa de los trabajadores y la escuela pública.

"No podemos ni debemos eternizarnos en los cargos, hay que dar oportunidad a la gente nueva, no veamos hacia atrás, el futuro es de los maestros jóvenes, de los maestros que aspiran a ser dirigentes, ustedes son los talentos del mañana", dijo Cepeda Salas en un evento con 2 mil agremiados en Veracruz.

En la reunión, el líder sindical también advirtió que ninguna persona puede anteponer intereses personales a los colectivos: "No vamos a permitir que nos dispersen en aras de ambiciones enfermizas y obsesivas; insisto, este sindicato es de todos, este sindicato somos todos y lo vamos a defender con toda nuestra energía, con toda nuestra fuerza".

Asimismo, aseguró que las acciones de su sindicato se llevan a cabo sin afectar a terceros y eso permite que la sociedad no critique su movimiento: "Se están dando cuenta de cuáles son los maestros que luchan por sus derechos, ahí, en las aulas, en las escuelas, sin descuidar a los niños, al tanto de la tarea fundamental, vital para el país que tenemos".

Después de mencionar estas palabras, Cepeda Salas recibió el apoyo de líderes magisteriales veracruzanos, quienes dieron el visto bueno para que el líder sindical siga ocupando el cargo que ostenta.