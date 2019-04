SNTE será el ejército intelectual del gobierno de AMLO: Cepeda Salas

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) será el ejército intelectual del presidente Andrés Manuel López Obrador en su proyecto de la Cuarta Transformación, así como un aliado del gobierno federal, afirmó Alfonso Cepeda Salas, secretario general del organismo sindical, y quien además exhortó al Senado a ratificar la reforma educativa que aprobaron los diputados.

"Por haber establecido que la base de la cuarta transformación es la educación, hoy la mayoría de quienes integramos este sindicato, que son casi el 90% de los 2 millones 400 mil que integramos al SNTE, nos declaramos aliados del señor Presidente y nos ratificamos como el ejército intelectual y estará apoyando al primer mandatario en esta gran hazaña que se ha echado a cuesta".

En conferencia de prensa y acompañado de 55 secretarios estatales de todo el país, Alfonso Cepeda Salas reconoció al titular del Ejecutivo federal "por haberse comprometido en la defensa de la educación pública; en la defensa de la dignidad de los maestros y lo realiza día con día; su firmeza por abrogar la pasada reforma educativa; por su defensa del normalismo, la reivindicación del salario, y por el respeto a la autonomía sindical".

Sin embargo, a pesar de asegurar que apoyarán al presidente Andrés Manuel López Obrador, el dirigente magisterial señaló que no son un sindicato de gobierno, "somos un sindicato institucional que siempre hemos estado trabajando por la educación del país, no nos ha interesado la ideología o color del presidente en turno. No somos convenencieros, defendemos nuestra causa e interés de cualquier contexto y no la vamos a abandonar nunca, nuestra causa es la formación de los niños y jóvenes de México".

Alfonso Cepeda Salas exhortó al Senado y los congreso de los estados a ratificar la reforma educativa que fue recientemente aprobada en la Cámara de Diputados, y consideró que en esta reforma no hay riesgo de que abra la puerta a la venta de plazas de maestros, debido a que aseguró que esa práctica ya no sucede dentro del magisterio nacional.

"Desde el 2008 aceptamos que se dieran procesos de evaluación para la asignación de plazas, de tal forma que no sabemos en qué ámbitos, no sabemos en qué sindicatos se de este tipo de prácticas, porque insisto, desde hace 11 años estuvimos de acuerdo en que la asignación de las plazas se diera en esos términos".

Detalló que en los casos de los profesores que fueron cesados por oponerse a la pasada reforma educativa, a la fecha se ha logrado la reinstalación de 263 docentes y que actualmente se sigue el proceso de más de 700 maestros.

"Desde que se inició la aplicación de la evaluación, siempre fuimos claros de que quien no quiera presentar evaluación tendría el apoyo de nuestro sindicato. Los que se acercaron a la organización fueron apoyados en amparos que se están revisando. Se han reinstalado casi 300 maestros y así sucederá de quienes pidieron el apoyo sindical".