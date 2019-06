Sobre restos de mamuts, planean Santa Lucía: INAH

Colmillos de tigre dientes de sable, huesos y molares de mamuts, peces y restos de camélidos son algunos de los restos de megafauna prehistórica, que datan por lo menos desde hace 23 mil años, encontrados en la zona de la base aérea militar de Santa Lucía, lugar donde se planea construir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el proyecto aeroportuario del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Informes de excavaciones realizadas en la zona por paleontólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), obtenidos vía Ley de Transparencia, detallan que por lo menos desde hace 60 años se han registrado descubrimientos de este tipo en esta zona del Estado de México.

Los hallazgos. El Informe Rescate de Fauna Pleistocénica: Santa Lucía III, Edoméx y algunas Interpretaciones sobre la Prehistoria en la porción Noroccidental de la Cuenca de México señala que en esta base área se han realizado exploraciones que desde 1956 hasta julio de 1992.

El documento indica que en el pueblo de Los Reyes Acozac -que se encuentra a unos 800 metros al norte de Santa Lucía- fueron localizados en 1956 restos de tres mamuts, huesos de otros animales y dos lascas (piedras talladas hechas por humanos).

Ese hallazgo se considera la primera exploración y excavación hecha cerca de esta base aérea militar.

En la exploración de 1976, conocida como Santa Lucía I, paleontólogos encontraron restos de dos mamuts, dos dientes de tigre colmillos de sable, huesos de camélidos, restos de peces y una lasca de obsidiana.

Los estudios hechos por el INAH arrojaron que los restos encontrados pudieron tener una antigüedad de entre 23 mil 900 y 26 mil 300 años.

En octubre de 1980, en los trabajos de Santa Lucía II, los especialistas en la materia hallaron huesos de tres mamuts y uno de un camélido, así como una lasca de andesita y otra de obsidiana.

El documento asegura que el sitio del hallazgo se encuentra dentro de la base aérea "como a un kilómetro a partir de la puerta de acceso", además se ubica donde antiguamente estaba la zona que fue parte del lago Xaltocan y que en la época colonial eran tierras de la hacienda jesuita de Santa Lucía, "la cual aún se conserva dentro de esta base aérea".

En el informe Santa Lucía III se detalla que el 27 de febrero de 1992, cuando se hacían excavaciones para la construcción de una unidad habitacional en esta base aérea, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó al INAH que se habían encontrado restos de animales prehistóricos cuando se excavaba con una pala mecánica.

La información del documento indica que se encontraron un colmillo de mamut, costillas, así como molares fragmentados, restos que en suma, tras hacer los estudios pertinentes, los especialistas encontraron un total de 69 partes de diversos huesos de este animal.

En los alrededores también se encontraron restos. El informe del Instituto Nacional de Antropología confirma que en otros municipios cercanos a la zona de la base militar, donde se proyecta construir el nuevo aeropuerto, se han descubierto más restos paleontológicos.

En el municipio de Coacalco, en 1990 se descubrieron restos de dos mamuts, mientras que en 1991, en la comunidad de San Pablo de las Salinas, se hallaron vestigios de cuatro mamuts y huesos de camélidos.

Entre noviembre de 1992 y 1993 en el municipio de Nextlalpan, a unos siete kilómetros al sureste de Santa Lucía, se localizaron restos de tres mamuts y se tiene referencia de otros once no explorados.

Entre 1996 y 1997, en Ecatepec, se encontraron tres osamentas de mamut y un camélido.

El INAH asegura que en la zona Ixtapan-Tepexpan, cerca del extremo norte del exlago de Texcoco, han sido desenterrados también numerosos ejemplares de fauna pleistocénica, puesto que en esa zona "se han realizado cinco excavaciones, de las cuales en tres casos se han localizado instrumentos líticos.

"Además, del sitio de Tepexpan proceden unos restos humanos que al parecer cuentan con 10 mil a 23 mil años [de antigüedad]".

El archivo del INAH destaca que en 2001 en el municipio de Tlalnepantla se recuperaron por excavación poco más de mil huesos, entre completos y fragmentos, además de otros 3 mil que habían sido removidos por la maquinaria que trabajaba durante obras de construcción.

Muestra que en este municipio se lograron identificar restos de cuatro mamuts, dos camellos, trece perezosos, un oso, un cánido, un caballo y al parecer un bisonte.

El INAH calcula que en total, por todas las excavaciones hechas en la zona, se han encontrado alrededor de 50 mamuts, "sin tomar en cuenta muchos otros que han aparecido aislados".

Vestigios arqueológicos. El pasado 24 de abril, Diego Prieto, director del INAH, informó que en Santa Lucía como en gran parte del territorio nacional hay vestigios arqueológicos, por lo que ya se hicieron recorridos en el terreno que será ocupado por el aeropuerto Felipe Ángeles.

Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, afirmó que no habrá ninguna afectación en Santa Lucía, luego de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que en los terrenos donde se construirá el aeropuerto Felipe Ángeles había restos de mamuts, colmillos de tigre dientes de sable y otros restos de megafauna prehistórica."Lo veremos, desde luego, y siempre rescataremos los temas adecuados, no habrá ninguna afectación", respondió el funcionario.En entrevista, al concluir una reunión en Palacio Nacional, Jiménez Espriú reiteró que el caso del amparo para frenar las obras en Santa Lucía se cae porque al no tener el dictamen sobre el impacto ambiental no se puede iniciar la construcción del aeropuerto."Es un amparo que pretende la suspensión de obras que no están iniciadas, no tiene por qué suspenderse algo que no se ha iniciado. El amparo, me imagino que trata de decir si no hay las respuestas de Semarnat y la manifestación de impacto ambiental, no pueden construir, en la cual estamos totalmente de acuerdo", afirmó.