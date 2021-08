Sobreviviente de Ayotzinapa espera que Peña Nieto llegue a juicio

Omar García, sobreviviente de Ayotzinapa, confió en que el resultado de la consulta popular lleve al ex presidente Enrique Peña Nieto y otros funcionarios de su administración a responder por la llamada verdad histórica sobre la desaparición de los 43 normalistas."Ya les andan pisando los talones, sabemos que Zerón de Lucio está protegido en Israel, de otra manera ya estuviera aquí rindiendo cuentas ante la justicia yo sí espero que esto también empuje a esclarecer y tocar a Peña Nieto porque ¿cómo puede un jefe de Estado encubrir a funcionarios y permitir que se construyera una versión amañada de los hechos?", señaló el también diputado federal electo."Más allá del tipo penal hay que esclarecer los hechos, como dice la pregunta, hay que tener acceso a la verdad, reparación del daño y garantías de no repetición, no necesariamente castigarlos".Desde las 8:00 horas acudió a la casilla que le corresponde en la colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez, donde a las 8:35 emitió su voto por el "SÍ" a la pregunta planteada.García, fue uno de los ciudadanos dedicados a reunir más de dos millones de firmas para lograr la consulta popular encaminada a preguntar si los ex presidentes, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto, deben ser enjuiciados.La consulta ciudadana planteada con estas firmas fue desestimada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debido a que ya había sido declarada constitucional la que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador.Sin embargo, el sobreviviente de Ayotzinapa consideró que la iniciativa ciudadana logró crear un referente nacional de democracia participativa."Hemos logrado crear un referente a nivel nacional de una primera consulta popular, primer ejercicio de democracia participativa que, por lo inédito, por la pandemia, por la falta de casillas, por la narrativa en contra pudiera resultar no vinculante, aún así nosotros estamos dispuestos a continuar con este tipo de ejercicios y aún así tenemos fe en que la gente va a salir a votar", señaló.Contrario a las críticas de diversos actores políticos, Omar García consideró que la pregunta modificada por la Corte para que los ciudadanos decidan si quieren que se inicien procesos de investigación sobre las decisiones de todos los políticos, es clara."Los únicos que no entienden la pregunta son quienes están en contra de la consulta, el resto de las personas la entiende perfectamente", dijo."No estamos viendo solo hacia el pasado, estamos creando un referente, si logramos emprender procesos de esclarecimiento contra los del pasado significa que le estamos dando un mensaje a los del presente y también a los del futuro para que ya no tomen malas decisiones".