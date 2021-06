Socavón no desaparecerá

PUEBLA, Pue.- El socavón de Puebla, con 126 metros de diámetro y 20 de profundidad, llegó para quedarse, pero tenderá a estabilizarse con el tiempo, aseguró el profesor-investigador de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Rosemberg Reyes Ramírez.

"Me da la impresión que el nivel del agua ya llegó al límite, entonces ya no va socavar demasiado, podría cambiar la situación si sube el nivel del agua y con sus movimientos deslavar las paredes de abajo y desprenderse la parte de arriba, pero yo espero no sea así", expuso el investigador.

El especialista en geotecnia en el área de geosintéticos, grado otorgado por la Universidad Joseph Fourier en Grenoble, Francia, explicó que hay varios factores que pueden ayudar a que se estabilice o, por el contrario, que mantenga ese movimiento de agua.

Uno de ellos son las lluvias de los próximos días y otra el uso de agua de pozos artesanales que son muy frecuentes entre los pobladores de esa zona.

El maestro eprecisó que según datos de la Conagua no es una zona de sobreexplotación de mantos acuíferos, por lo que es posible que ya no crezca demasiado.

Si bien consideró necesario esperar los resultados de los estudios que hacen las autoridades, manifestó que el socavón es una falla geológica.