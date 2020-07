Sociedad debe estar preparada para repunte en contagios: López-Gatell

Al terminar el confinamiento, los repuntes en el número de contagios nuevos y fallecimientos por el coronavirus, son "completamente esperables", advirtió el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. No debe sorprender, señaló, que estados que habían logrado avanzar en el semáforo epidemiológico regresen al rojo, que implica suspensión de actividades no esenciales.

Al igual que ha ocurrido en la Ciudad de México y otras entidades como Chihuahua, donde se han registrado nuevas alzas en los casos de Covid-19, cuando se habían logrado reducir los contagios, los repuntes pueden presentarse en el país. La sociedad debe estar preparada para tener retrocesos luego de haber logrado avances, explicó el funcionario en conferencia de prensa.

"Estar siempre preparados como sociedad para ir adelante e ir hacia atrás. Es completamente esperable que cuando viene el desconfinamiento haya repuntes, hay que tomar decisiones y ver donde se requiere disminuir la movilidad. Esto podría ser que en algunas entidades se pase a semáforos rojos, ya ha ocurrido", dijo.

"En el semáforo más reciente varios estados pasaron a rojo, luego de estar en naranja. Nadie debe sorprenderse. ¿Es frustrante? Sí, definitivamente, porque uno esperaría tener ya un control progresivo de la epidemia que permitiera una apertura de las actividades sociales y económicas, pero no es así, y no lo ha sido así en ninguna parte del mundo", expuso López-Gatell Ramírez.

Señaló que el gobierno federal comparte la preocupación del capitalino con respecto al incremento de la cifra de contagios.

Sin embargo, señaló que no existen certezas porque es un fenómeno nuevo, por lo tanto, hay situaciones que se pueden predecir, pero no los detalles específicos de cómo, cuándo, dónde y por qué se va a presentar un repunte, puesto que éstos dependen del comportamiento social y de factores que van desde la interacción, el sitio de trabajo, las necesidades económicas y sociales, cambios en el estado de ánimo y salud mental.

Ayer, México sumó 44 mil 22 muertes por Covid-19 y 395 mil 489 personas contagiadas, dio a conocer a su vez José Luis Alomía Zegarra, titular de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa).

Detalló que a la fecha se tienen reportadas a 85 mil 986 personas con sospecha de contagio y que en total se han descartado 442 mil 884 casos desde el inicio de la pandemia.

Durante la emergencia, al elevarse la ansiedad y la depresión a causa del confinamiento, las víctimas más frecuentes son las mujeres jóvenes, alertó la Ssa, por lo que se presentó la Red Nacional Contacto Joven.