Sociedad Mexicana de Cambridge se une a exigencias del CIDE

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- La Sociedad Mexicana de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, indicaron a través de una carta difundida hoy en redes sociales, que las recientes decisiones tomadas por la Dirección Interina del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), incluyendo las destituciones de la Dra. Catherine Andrews y del Dr. Alejandro Madrazo Lajous como Secretaria Académica y Director de CIDE Región Centro, respectivamente, "ponen en peligro la autonomía académica y la libertad de cátedra al interior del CIDE y, potencialmente, al interior de otras instituciones de educación superior en México".

Frente a ello, añadieron, expresan su apoyo y solidaridad con la comunidad académica y administrativa del CIDE y "se une en rechazo a la imposición de medidas que contravienen la normatividad interina del CIDE por parte de la Dirección Interina que encabeza José Antonio Romero Tellaeche, tales como la suspensión de cuerpos colegiados de evaluación académica".

Para los estudiantes de la Universidad de Cambridge, la segunda universidad de habla inglesa más antigua del mundo después de la de Oxford, y la cuarta más antigua a nivel mundial, las aportaciones del CIDE a México son "innegables pues han permitido entender y transformar muchas de las realidades de nuestro país y contribuir a la vida de cientos de estudiantes que han accedido a una educación de la más alta calidad". Por ello, indican en el documento, el "desapego a sus reglamentos internos mediante acciones que vulneran su independencia representa un riesgo a la viabilidad del CIDE como institución generadora de conocimiento y formadora de egresadxs que desempeñan sus labores con excelencia".

Así, concluyen, se unen en solidaridad a las demandas de respeto, transparencia e independencia articuladas por estudiantes y profesorado del CIDE. "La libertad de cátedra y la autonomía académica no deben ser negociadas ni suprimidas, no en el CIDE y no en cualquier otra institución académica en México".

El pasado 19 de noviembre un grupo de estudiantes y algunos profesores e investigadores del CIDE se manifestaron el pasado viernes ante las oficinas del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para exigir la destitución del director interino José Antonio Romero Tellaeche, y para que se respeten las reglas internas de la institución que en los últimos días derivó en la destitución de la secretaria académica Catherine Andrews y en la suma de una serie de violaciones a los derechos laborales y académicos.