Sofocan incendio en Holbox

CANCÚN, QR., noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- Luego de sofocado el incendio registrado anoche en los hoteles Casa Tortugas y Mawimbi, en Holbox, la gobernadora de Quintana Roo, "Mara" Lezama anunció futura construcción de una Estación de Bomberos, la adquisición de una ambulancia acuática, la habilitación de un consultorio de medicina familiar, la elaboración de un mapa de riesgos y un protocolo de actuación en caso de siniestros.

La mandataria estatal se trasladó a la isla, localizada en el municipio de Lázaro Cárdenas, para recorrer la zona de la conflagración y participar del recuento de daños, aún no cuantificado.

Las llamas lograron extinguirse durante la madrugada de hoy, esencialmente por el trabajo de la propia comunidad que, a falta de bomberos y personal de Protección Civil, apagó el incendio prácticamente a "cubetazos", con la posterior intervención de elementos de la base de Bomberos ubicada en Kantunilkín, cabecera municipal localizada a 51.6 kilómetros, cruzando las localidades de Solferino y Chiquilá, para luego cruzar la Laguna Yalahau o Conil.

En apoyo, acudieron también elementos de la Guardia Nacional (GN), de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena), además de 10 elementos de Protección Civil proveniente de Cancún, a 160 kilómetros de distancia; y siete elementos de la misma área, enviados por el gobierno de Solidaridad, ambos grupos, equipados con pipas de agua.

Los esfuerzos comunitarios abarcaron a la hotelería. Centros de hospedaje como Hotel Villas Palmar, Utopía Hostel y Aruma Káak, ofrecieron recibir –sin costo– a los turistas que se hospedaban en los inmuebles incendiados.

Lezama Espinosa informó que existe coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), enviada por el canciller, Marcelo Ebrard, para la atención a las y los turistas, a fin de garantizar que logren salir de la isla y no perder sus vuelos de regreso a sus lugares de origen.

También se está en comunicación con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, "quien ha brindado todo el apoyo", dijo la jefa del Ejecutivo del estado, sin precisar el tipo de apoyo.

"Las y los cónsules están atendiendo de manera personal para entregar los pasaportes de emergencia a la brevedad y puedan regresar a casa los visitantes, en sus vuelos, en tiempo y forma", señaló.

Ocurre que existe documentación que se hizo cenizas durante el incendio y pertenecía a turistas de Alemania, Francia, Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos y Noruega.

La mandataria estatal manifestó que el saldo de la conflagración, es blanco, salvo por la joven lesionada que ella misma reportó anoche, quien no presentaba afectaciones graves. Se está ahora a la espera del reporte sobre los daños materiales.

Como resultado de lo sucedido, anunció la elaboración de una mapa de riesgo para la isla, a fin de identificar las zonas de mayor vulnerabilidad; también un protocolo de actuación en caso de incendios; se contará con una ambulancia acuática y se construirá una Estación de Bomberos en la isla, con personal capacitado y un vehículo especializado para la atención de siniestros.

En coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se abrirá un consultoría de medicina familiar, se mejorarán –dijo– los servicios públicos, como la recolección y disposición de los residuos sólidos, motivo de contingencias sanitarias en años pasados; el suministro de agua potable, el funcionamiento de alumbrado público y de dotación de luz, para lo cual se contará con el respaldo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).