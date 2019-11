Solalinde deja solo a Javier Sicilia; "no marcharé con él", dice

El padre Alejandro Solalinde informó que no marchará junto al poeta Javier Sicilia hacia Palacio Nacional para exigir el cambio en la estrategia de seguridad del Gobierno de México.

A través de su cuenta de Twitter, Solalinde aseguró que Sicilia es su amigo y un excelente poeta pero es pésimo como político.

Señaló que es lamentable que el activista haya abandonado su movimiento Por La Paz con Justicia y Dignidad "en momentos difíciles".

"Lamentable también que se oponga al régimen que lucha por la paz, como fruto de la justicia. Esta vez ya no marcharé con él", escribió Solalinde.

--AMLO descarta reunirse con Sicilia

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó reunirse con el líder del movimiento Por La Paz, con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, porque no quiere hacerle el caldo gordo con sus opositores, "da flojera".

Durante su conferencia de prensa mañanera, López Obrador señaló que respeta la movilización que convocó el poeta pero reiteró que no se regresará a más de lo mismo en el combate a la inseguridad.