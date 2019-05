Soldado reconoce que le disparó a un niño en La Huacana por "un descuido"

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- Un militar mexicano confiesa en un video que le disparó a un niño de 11 años, dejándolo herido, del municipio de La Huacana, en el estado de Michoacán, por "un descuido", informó este jueves el grupo Radio Fórmula.

En el video, que registra hechos ocurridos el pasado domingo, puede verse cómo los pobladores del municipio piden explicaciones al militar por el disparo y este resta gravedad a la situación.



"¿Dénos una explicación, por qué le tiraron (dispararon) al niño?", pregunta una mujer en el video. "Fue un descuido", contesta el militar.



Posteriormente, los pobladores agredieron, desarmaron y retuvieron temporalmente a los militares por este suceso y alegando que lo hacía en defensa propia.



"Son delincuentes, ¿qué autodefensa ni qué ocho cuartos?, eso no existe, son delincuentes y punto", dijo al respecto el gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles.



Por su parte, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) contestó a Radio Fórmula que durante el fin de semana hubo altercados violentos con los pobladores y que hubo muertos y heridos civiles, entre ellos el mencionado menor de edad, el cual se encuentra en un hospital de Irapuato en estado estable tras recibir el disparo en el glúteo.



La dura situación de violencia que vive el occidental estado de Michoacán ha llevado a que este martes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Alfonso Durazo, anunciase el despliegue en julio de 4,050 miembros de la Guardia Nacional, el nuevo organismo de seguridad creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.



"Los grupos delincuenciales no cesan en su intento de alterar la seguridad y cometer actos criminales, por estas razones debemos cerrar filas con toda la determinación para combatirlos con inteligencia y renovada capacidad de fuerza", señaló Durazo.



En un acto junto al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, el secretario federal confesó que México vive "un tiempo de emergencia" en materia de seguridad que "llevará tiempo corregir".



La violencia en México es un problema ya sistemático que dura décadas y que inevitablemente también impacta a los niños.



Según el informe "Construyendo una vida mejor para la niñez", elaborado por la organización Save the Children, en México suceden 4.9 homicidios a menores de edad por cada 100 mil habitantes de entre 0 y 19 años.



La cifra supera con creces a las registradas en Siria o Palestina, países que cuentan con una tasa de 1.0 y 2.7 respectivamente.



En el ranking global de calidad de vida de los menores, compuesto por 176 países, México descendió en 2019 tres lugares, pasando del puesto 93 al 96, situándose por debajo de países latinoamericanos como Cuba, Chile o Perú.