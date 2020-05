Solicita CNDH suspender actividades no esenciales del Tren Maya

En medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus (Covid-19), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) que implemente medidas cautelares para suspender las actividades no esenciales relacionadas al Tren Maya.

La CNDH indicó que el objetivo de suspender estas actividades es proteger de posibles contagios de Covid-19 a los trabajadores del proyecto y los habitantes de la península de Yucatán, quienes interpusieron una queja por la continuidad del proyecto.

"Este Organismo Nacional Autónomo, garante en la defensa y protección de los Derechos Humanos, particularmente de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, solicitó tal suspensión, al actualizarse la gravedad, urgencia y posible daño a la Salud, la Integridad Personal y la Vida, de los habitantes de la región", informó la CNDH en un comunicado.

En la queja que recibió la CNDH, interpuesta por organizaciones sociales y comunidades indígenas de la península de Yucatán, se aduce que continuar con la construcción del Tren Maya conlleva la violación al derecho humano a la salud, la integridad personal y la vida.

En este sentido, el organismo nacional explicó que solicitó las medidas cautelares "a fin de evitar el contagio y la propagación del virus Covid-19, entre los trabajadores del proyecto denominado ´Tren Maya´ y los habitantes de la península de Yucatán".

En un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Tren Maya fue incluido dentro de los proyectos que no se dejarían de realizar a pesar de la contingencia por el coronavirus.

AMLO desea dar banderazo pero estados del sur en rojo

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que desea retomar sus giras de trabajo de fin de semana para dar el banderazo de inicio de la construcción de tramos del Tren Maya, empero, hoy Yucatán, Tabasco, y Quintana Roo, estados donde se construirá el proyecto ferroviario, están en los niveles de alerta máximo por el número de contagios de Covid-19.

Solo Chiapas tiene semáforo color verde, pero con tendencia a subir.

En conferencia de prensa, el Ejecutivo federal informó que solo está en espera que Jorge Alcocer, secretario de Salud, y a Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción, le "autoricen" retomar sus giras por el interior del país, las cuales suspendió a mediados de abril por el avance de la contingencia sanitaria.

"Yo ya quiero reiniciar recorridos, desde luego cumpliendo con todas las medidas sanitarias, lo que me permitan hacer los especialistas, el doctor Alcocer y Hugo López-Gatell, me van a decir, yo ya les hice la solicitud porque ya tengo un plan de giras por el país, pero va a depender de que lo autoricen ellos.

"Ya si puedo y sí lo autorizan, quiero ir a dar los banderazos, desde luego no mítines, no concentraciones, de una vez lo adelanto, sino actos de menos de 50 de personas con sana distancia. Todavía no vamos a poder saludarnos de mano, solo así, tocándonos el corazón, pero si quiero ir a dar el banderazo del inicio de obras del Tren Maya.

"Quiero ir a Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y a Quintana Roo, porque ya están por concluirse los procesos de licitación de cuatro tramos, desde Palenque hasta Quintan Roo, como 800 kilómetros, ya con contratos que se están firmando".

Sin embargo, al revisar el Semáforo de Alerta de la Ssa, su estado natal Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, y Campeche aparecen en rojo (máxima), mientras que Chiapas aparece en verde (baja), pero con tendencia a subir.

El mandatario indicó que el inicio de construcción del Tren Maya significa la creación de muchos empleos.

"Imagínense estar trabajando en 800 kilómetros, construyendo terraplenes, al tenido de las vías férreas, cuánto trabajo. Entonces quiero ir a eso, pero eso puede ser con los técnicos, con los responsables, directivos de las empresas y con las autoridades".

López Obrador señaló que también, una vez que se reabra la industria de la construcción, visitará la refinería de Dos Bocas y las refinerías que se están remodelando.

"Porque tenemos el plan de intensificar la rehabilitación de la refinerías para procesar más petróleo crudo del país, no estar dependiendo de la venta de petróleo crudo al extranjero, y también no depender de estar comprando las gasolinas en el extranjero, el propósito es procesar toda nuestra materia prima para dejar de importar las gasolinas.

"Eso significa rehabilitar, modernizar las seis refinerías y seguir avanzando en la construcción de la refinería de Dos Bocas para tener capacidad de procesar alrededor de un millón 800 mil barriles diarios y ya no depender de los precios del petróleo del mercado internacional, ser autosuficientes, ir hacia la soberanía en la defensa de la industria petrolera y quiero ir a eso".

Indicó que también desea retomar sus giras por el país para inaugurar las sucursales del Banco de Bienestar, "porque son los bancos para la dispersión de los recursos".