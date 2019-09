Solicitan en Estados Unidos cadena perpetua para exfiscal de Nayarit por narcotráfico

WASHINGTON.- El gobierno de Estados Unidos no recomendó ninguna sentencia concreta para Edgar Veytia, el exfiscal general de Nayarit, detenido por el FBI en marzo de 2017 y que a principios de este año se declaró culpable de un delito de narcotráfico (producción y distribución internacional de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana), pero apuntó que por la "extrema seriedad" de los hechos, la sentencia debería ser cadena perpetua.

"El acusado proveyó de asistencia sustancial a una organización narcotraficante violenta (...) A cambio de sobornos, le permitió (...) el transporte de narcóticos y llevar a cabo retribuciones violentas como consecuencia", apuntaron los fiscales estadounidenses en el memorándum previo a una sentencia para el próximo jueves.

El Código Penal señala que para el delito por el que Veytia se declaró culpable la sentencia mínima es de 10 años.

En el documento revisado por EL UNIVERSAL se detalla la colaboración de "El Diablo" con el cártel liderado por Juan Francisco Patrón Sánchez, alias "El H2", organización que mensualmente traficaba hacia Estados Unidos media tonelada de heroína y 100 kilogramos de cocaína, entre otras drogas, con ganancias de "millones de dólares". El narcotráfico se realizaba con "substancial violencia", incluyendo torturas y asesinatos.

No sólo eso: Veytia, según las autoridades de Estados Unidos, indicaba a sus subordinados facilitar la tarea del cártel y usaba a oficiales del estado para pasar mensajes a Patrón Sánchez.

Los sobornos también servían para liberar a miembros encarcelados del cártel por cualquier crimen, en alguna ocasión, y aprovechando su poder, ordenó arrestos de rivales de "El H2" para que el cártel ganara territorio.

En al menos una ocasión, en octubre de 2015, "El Diablo" incluso encubrió un asesinato del cártel.

"El gobierno no disputa que el acusado tenía una tarea difícil: aplicar la ley en un lugar donde la corrupción era significativa (...) sin embargo, está claro que (...) eligió una vida de corrupción que puso en peligro a Nayarit.

"Veytia, ciudadano estadounidense con residencia en California, podría haber dejado atrás esa vida de corrupción, pero eligió habilitar estas organizaciones narcotraficantes violentas y aceptar los beneficios", concluye el documento.

Edgar Veytia escuchará la sentencia en la corte del Distrito Este de Brooklyn, la misma que sentenció a Joaquín "El Chapo" Guzmán hace unos meses, y estará acompañado por Jeffrey Lichtman, abogado que comparte con el capo del Cártel de Sinaloa.