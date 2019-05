Solicitan revocación de permiso para inmobiliaria por tala ilegal

La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) solicitó revocar el Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) con el cual los desarrolladores del proyecto inmobiliario Mítikah pretenden construir un desnivel vehicular y una explanada en la calle Real de Mayorazgo, en la alcaldía Benito Juárez.

"Vamos a solicitar la revocación del PATR para que todo lo relacionado con este documento quede sin efectos, toda vez que se hicieron acciones sin contar con las autorizaciones, lo cual ya es una causal para revocar el permiso", mencionó en conferencia Andrée Lilian Guigue Pérez, directora general de evaluación de impacto y regulación ambiental de Sedema.

La servidora pública explicó que la petición se hizo este lunes a la dirección general de Patrimonio Inmobiliario del gobierno capitalino.

La medida se tomó luego que el sábado pasado nueve trabajadores fueran detenidos en flagrancia al talar 54 árboles del camellón de Real de Mayorazgo sin contar con todos los permisos necesarios; los derribos eran para preparar las labores para el deprimido.

Sobre la tardanza del operativo para detener la tala el viernes pasado, esto se debió a temas burocráticos. Marina Robles, secretaria de Medio Ambiente indicó que si bien la dependencia supo de las denuncias vecinales a las 10:50 horas del viernes 3 de mayo, tuvieron que seguir los protocolos para preparar un operativo y por eso llegaron hasta las 18:00 horas.

"Llegamos a las 6 de la tarde pero teníamos que mostrar la flagrancia del delito, no podíamos porque ya no estaban los trabajadores. Tuvimos que regresar al día siguiente a las 9:00 horas y ahí sí encontramos a los trabajadores", respondió Marina Robles.

La funcionaria añadió que los constructores actuaron "con dolo" pues el tema del PATR y el deprimido se discutía en una mesa de diálogo, pero los constructores actuaron con la tala de 54 árboles, a pesar de no contar con todos los permisos necesarios para esta obra.

Precisó que requerían aún contar con los vistos buenos de las secretarías de Seguridad Ciudadana y de Movilidad.

Incluso la Semovi consideró en días recientes que el deprimido "no es técnicamente viable, dijo Andrée Lilian Guigue Pérez. Sobre el tema de los derribos, se buscó la postura de Mítikah, pero indicó que aún no darán un pronunciamiento.