Solicitarán diputados reunión con Jiménez Espriú por Santa Lucía

La Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados acordó solicitar una reunión con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, para que explique si el aeropuerto de Santa Lucía debe mantenerse como una prioridad y dónde están los miles de millones de pesos destinados este 2019 para esa obra, si está detenida.

En reunión de la Comisión, el diputado de Morena, Francisco Exsome Zapata, se pronunció porque el funcionario de explicaciones sobre la obra, su pertinencia y los recursos que serán destinados, en un escenario donde se requieren inversiones también en mantenimiento de infraestructura ya existente.

Recordó que para el aeropuerto de Santa Lucía se dedicaron recursos en el presente ejercicio y son "como por 10 mil millones entre el año pasado y éste, pues que digan ¿dónde están? si se supone que la obra está detenida".

Planteó sus dudas sobre la conveniencia de la obra pero en todo caso dijo que la SCT debe dar explicaciones.

"El aeropuerto de Santa Lucía no sé si sea la mejor opción o no, que venga y nos diga, pero en el ínter es qué vamos a hacer con el sistema de aeropuertos" dijo.

También, expuso, deberá conocerse cuáles son los proyectos que realmente se llevarán a cabo, cuánto se asignará a conectividad, los estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y alimentadores; el tema de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) y en qué condición quedará el aeropuerto de Texcoco.

En sesión de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados Exsome Zapata indicó que se deben revisar las prioridades, e incluso, ver si el tema del Aeropuerto de Santa Lucía, "con tan poco dinero para mantenimiento es tema preponderante o si podemos de alguna manera ese dinero dedicarlo al mantenimiento de las carreteras y ver cómo se modifica la operatividad de los de Toluca y Ciudad de México".

El legislador veracruzano se pronunció por la reunión con Jiménez Espriú, para que explique por qué se propone para 2020 una reducción de 25% para infraestructura, si al mismo tiempo se solicita un 14 % más engasto corriente.

Eso "no es congruente con una política de austeridad" pues en este año se dedicaron a gasto corriente 10 mil 746 millones de pesos y se propone que para el próximo sean 12 mil 280 millones de pesos, en contraste con una caída en el gasto de inversión de 55 mil 808 millones de pesos a 42 mil 93 millones de pesos.

Dijo que la prioridad debe ser gasto en inversión y particularmente en mantener la infraestructura ya existente pues de lo contrario, si ésta se deteriora se requerirá más gasto en el futuro.

"Puede que no haya modernizaciones, pero dejar de dar mantenimiento es un error", dijo.