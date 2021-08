Sólo el 0.30% de las víctimas consigue reparación de daños en el país: México Evalúa

Las fallas en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), organismo derivado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como la limitada operación del mecanismo, han derivado en la reparación de daño a sólo el 0.30 por ciento de las víctimas representadas en un proceso penal.

El dato fue revelado en un comunicado -que surgió en el marco de la mesa de análisis "¿Cómo garantizar igualdad para las víctimas?", organizada por México Evalúa y la Fundación Friedrich Naumann-, en el que también señaló que las comisiones de atención a víctimas son la "mayor debilidad del sistema de justicia penal".

"El Estado, como responsable subsidiario, tiene una deuda con el derecho a la reparación integral de las víctimas", se lee en el documento.

De acuerdo con México Evalúa, a pesar de que hace 13 años se reformó la ley para la atención de víctimas, año con año ha aumentado la "asimetría" entre las capacidades de las fiscalías, las defensorías y las comisiones. Cabe recalcar que éstas últimas son las instancias más limitada y rezagada del sistema penal, y como prueba de ello, el documento recalcó que sólo reciben de presupuesto 32 centavos por cada peso que reciben las defensorías y tres centavos por cada peso que reciben las fiscalías.

"Sin el fortalecimiento de las comisiones de víctimas, el Registro Nacional de Víctimas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Ley General de Víctimas es letra muerta", subrayó el organismo.

Según datos del 2020, el registro de asuntos activos de representación y asesoría jurídica a nivel federal se ubicó en 16 mil 978, los cuales fueron asignados a 102 asesoras y asesores jurídicos, es decir, que cada asesor atendió un promedio de 166 asuntos.

"Esta sobrecarga de trabajo, coincidieron los expertos, dificulta la capacidad del Estado para brindar atención adecuada a las víctimas y pone sobre la mesa la reflexión sobre la efectiva representación jurídica, una figura creada con la reforma al sistema de justicia penal en 2008 que tiene el objetivo de brindar asesoría y asistencia técnica a las víctimas, con el fin de equiparar dicho rol al del defensor público", se lee en el documento.

México Evalúa expuso que además del total de asuntos activos de 2020 (16 mil 978), se debe contemplar que a nivel estatal se han instalado 27 de las 32 comisiones y que sólo 10 de ellas integran su información al Renavi, por lo que "las víctimas de las entidades que no son registradas podrían estar quedando fuera de las medidas de ayuda, asistencia y reparación del daño".

El comunicado también señaló que la tasa promedio de atención por asesor jurídico estatal es de 152 víctimas, cifra que se incrementa hasta 379 y 381 representados por asesor jurídico en estados donde hay más carga de trabajo, como Sonora o Veracruz.

"A partir de una encuesta realizada en 2018, México Evalúa detectó que las víctimas no siempre son escuchadas por los ministerios públicos; que se les obstaculiza su reconocimiento; que los servicios de atención médica y psicológica no siempre se ofrecen; que no existen vías de acceso expeditas y diferenciadas para la reparación del daño, y que las medidas de protección y resguardo de las víctimas son deficientes", denunció el organismo.

Ante estas problemáticas, México Evalúa urgió al Estado a garantizar que las comisiones de atención a víctimas tengan personal suficiente y profesionalizado; recursos presupuestales suficientes; modelo de atención a víctimas para darles la atención digna y correspondiente a sus necesidades e intereses; acceso las investigaciones y posibilidad para desarrollar su propia investigación como coadyuvantes en el proceso; y condiciones para desarrollar y acompañar el litigio.