"Sólo estaba esperando la bendición de mi mamá"; sobreviviente de Covid-19 que usó plasma en NL narra su experiencia

"Llegó un momento que pensé que me iba a morir, sólo estaba esperando la bendición de mi mamá, los dos pulmones estaban blancos por la infección", tenían 30 por ciento de saturación de oxígeno, y deben estar arriba de 95 por ciento, comenta el anestesiólogo Víctor Escamilla, quien logró sobrevivir a Covid-19, con plasma de otros pacientes recuperados.

En silla de ruedas y sometido a terapia para recuperar la movilidad que perdió por un mes de hospitalización el galeno se siente afortunado, porque entre el 60 y el 80 por ciento de los pacientes de coronavirus que son sometidos a intubación no logran salir con vida. Múltiples veces el doctor Escamilla entubó a sus pacientes, pero hoy que sabe en carne propia lo que es vivir esa experiencia que vivió durante 14 días y afirma que no se lo desea a nadie. El tratamiento y hospitalización del anestesiólogo, entre el 7 de abril y el 5 de mayo, en un centro médico de Monterrey, tuvo un costo muy alto que cubrió gracias a que contaba con un seguro de gastos médicos mayores, comentó el profesionista, quien reconoció que no existe mucho la cultura de la previsión, pues la mayoría de la gente prefiere adquirir un nuevo celular que invertir en un seguro.

El anestesiólogo acompañó al Secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavaos, durante la rueda de prensa diaria para actualizar la información relacionada con la pandemia de Covid-19, pues aunque admitió que muchos ven como delincuentes a los pacientes y a los médicos o personal de enfermería que los atienden, quiso ofrecer su testimonio para crear conciencia sobre lo grave que puede ser la enfermedad.

Víctor Escamilla dijo desconocer cómo contrajo el virus, ya que si bien trabaja en varios centros hospitalarios, siempre tomó todas las medidas de prevención como el uso de careta, mascarilla, gel antibacterial, y guardó la sana distancia. "No sé en qué momento me equivoqué, puede haber dos o tres segundos de descuido y te meten gol". Citó que el 2 o 3 de abril empezó con un cuadro diarreico que se trató el mismo y mejoró, pero después siguió con tos seca y algo de fiebre que combatió con un antiviral de espectro amplio, pensando que era un problema respiratorio común. La fiebre desapareció, pero notó que no hallaba sabor a los alimentos, además de que presentaba problemas para respirar y fue entonces que acudió a tomarse una prueba para la detección de SARS-CoV-2, que resultó positiva, y le hablaron del hospital para internarlo.

Estuvo una semana bajo observación, le preocupaba porque al analizar las estadísticas, sabía que en México hay una mortalidad muy alta y además él tiene problemas de obesidad, la glicemia algo elevada. "Entras por una puerta y sales por otra, era lo que me preocupaba, no volver a ver a mi familia", comentó.

Agregó que sin embargo tenía confianza de salir adelante, porque estaba en un hospital privado que tiene recursos en equipo y personal especializado. Reconoció "de buena suerte nos tocó después de China y otros países, ya se sabía algo de cómo enfrentar la enfermedad". Además, como experto en el tema, platicó con el anestesiólogo que lo iba a intubar, y le dijo que contaban con el mejor equipo para los casos más difíciles, y confió en ellos. Estuvo intubado por dos semanas, conectado a un ventilador para respirar, con sondas nasogástricas, un catéter para los medicamentos y otra sonda para orinar, pero con la aplicación de plasma de pacientes recuperados, fue superando su estado crítico poco a poco.

Permaneció hospitalizado otros 14 días en terapia porque no podía mover piernas ni brazos, como secuela de haber estado inmóvil durante dos semanas. Hoy vive para contarlo, y para pedir que no se minimice la peligrosidad de la enfermedad viral. El secretario Manuel de la O Cavazos comentó que hasta el momento 15 pacientes de covid-19 han recibido tratamiento con plasma y doce de ellos han mejorado. Citó que el tratamiento es una esperanza para personas que entran en estado crítico por la enfermedad pues según cinco artículos científicos, el porcentaje de efectividad es de 92 por ciento.

En el reporte de este día, el secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, informó que Nuevo León llegó ya se han acumulado 43 defunciones, cuatro más que el martes, al tiempo que se han registrado mil 183 casos de coronavirus, de los cuales 685 están confirmados por el Indre y el resto en hospitales y laboratorios privados.