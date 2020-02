"Solo los veganos podrían criticar", defiende Quadri su afición por las corridas de toros

Este domingo, el excandidato presidencial, Gabriel Quadri, generó polémica en redes sociales al mostrar y defender su gusto por las corridas de toros.

Todo inició cuando compartió en su cuenta de Twitter una imagen, donde posa sonriente junto a su esposa, Thelma Lazcano, en la conocida como la Monumental Plaza de Toros México y agrega: "Listos para ver al maestro Enrique Ponce...".

Esta publicación generó molestia entre algunos de sus seguidores, quienes le reprocharon que en estos espectáculos se maltratan a los animales.

"¿Qué te parece morir igual que ellos?", "La tortura empieza antes de entrar al ruedo", "¿No considera tortura lo que sufre el toro de lidia?", le escribieron algunos usuarios al político.

En respuesta, el excandidato a la presidencia por el partido Nueva Alianza les aseguró que las corridas de toros no son una confrontación, sino "plasticidad, entrega y conjunción entre una fiera y un valiente artista".

Asimismo, Quadri afirmó que los toros de lidia viven en libertad toda su vida, en ecosistemas naturales y "mueren con dignidad expresando su bravura... no de manera inhumana".

Sin embargo, estos argumentos no evitaron que más usuarios lo reprobaran, por ello, el funcionario finalizó diciendo que "sólo los veganos tendrían derecho a criticar a la fiesta brava".

"La pesca y la infame producción pecuaria y avícola es la verdadera crueldad. Conozcan las condiciones en que viven cerdos, pollos y vacas, y compárenlas con la crianza de toros bravos...", expresó.

Sólo los veganos tendrían derecho a criticar a la fiesta brava. La pesca y la infame producción pecuaria y avícola es la verdadera crueldad. Conozcan las condiciones en que viven cerdos, pollos y vacas, y compárenlas con la crianza de toros bravos... — Gabriel Quadri (@g_quadri) February 4, 2020