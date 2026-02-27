Uruapan, Mich.- Grecia Itzel Quiroz García dice que siempre ha querido dedicar su vida a ayudar a la gente. Cuenta que de niña se soñaba en un hospital; en esos años la política no estaba en su plan.

"Nunca pensé en algún momento tener algo que ver en la política; de hecho, de niña me enfadaban esos temas, hasta que conocí a Carlos y pude experimentar y vivir la política desde otro ámbito, desde la manera de ayudar a la gente, a los sectores más vulnerables, ver que para ser político o hacer política no necesitas nada más que tener voluntad de querer hacer las cosas", expresa en entrevista con El Universal.

Ahora, como presidenta municipal sustituta de Uruapan, cargo que asumió tras el asesinato de su esposo, el fallecido alcalde Carlos Manzo, señala que su prioridad es la seguridad.

¿Cuáles son los retos principales que enfrenta como alcaldesa de Uruapan?

—Hay muchos retos dentro del municipio de Uruapan, pero creo que el más importante, o el que más nos preocupa, es el tema de la seguridad, es algo que en su momento Carlos Manzo abanderó, se fajó los pantalones y enfrentó, levantó la voz, pero desafortunadamente lo callaron.

Su carrera en la política apenas inicia. ¿Cuál es su meta?

—Ahora sólo pienso en que a Uruapan le vaya bien, que los ciudadanos se sientan y estén seguros en su municipio, lo que venga más adelante lo pongo primero en manos de Dios y después en lo que la gente quiera