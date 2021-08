¡Sólo queremos terminar nuestras tesis!, dicen estudiantes a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- La Sociedad de Estudiantes Mexicanos, en el Reino Unido, dirigió este 12 de agosto una carta al Presidente Andrés Manuel López Obrador, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y a la Cámara de Diputados donde señalan que estudiantes becados en el extranjero se encuentran en la incertidumbre.

"¡Sólo queremos terminar nuestras tesis!" es la frase que abre su carta en la cual expresan que no están pidiendo nada que la Cámara de Diputados y los reglamentos no les permitan, y denuncian que hay un estigma hacia ellos.

Demandan que se proteja el programa de becas de posgrado, "ante los cambios injustificados hechos sin consulta a quienes son becarios vigentes". Y añaden: "Eso es dinero público que el presidente y la Cámara de Diputados aprobaron para las ciencias y sus jóvenes".

Los miembros de la Sociedad de Estudiantes Mexicanos en el Reino Unido (MexScoUk, Society of Mexican Students in the United Kingdom) explican que 42 compañeros que se encuentran becados nunca pensaron en la desaparición de los fideicomisos cuando firmaron sus contratos con la Secretaría de Energía y que han sido abandonados.

El texto completo de su carta es el siguiente:

"¡Sólo queremos terminar nuestras tesis!"

"Las personas que suscribimos, estudiantes mexicanos becados en el extranjero, estamos en la incertidumbre. 42 de nuestros compañeros, quienes nunca pensaron en la desaparición de los fideicomisos, cuando firmaron sus contratos con la Secretaría de energía han sido abandonados.

No tendrán dinero para finalizar sus tesis porque desaparecieron los fondos y ellos nunca previeron que una pandemia cerraría sus laboratorios y talleres. Ellas y ellos fueron enviados por su gobierno a estudiar soluciones para la crisis climática. Y hoy su mismo gobierno no les da una solución.

"Desgraciadamente, los demás podríamos unirnos a esta lista en breve. El Programa de Becas del Conacyt ha sido modificado en perjuicio de personas jóvenes que desean aprender ciencia para México y la humanidad. Se han cancelado las maestrías, los cambios de grado y se ha eliminado cualquier financiamiento para posgrados en el extranjero, en energía, ingenierías, matemáticas y física.

Estamos temiendo lo peor, como nuestros colegas, Conacyt-Sener, en estos meses no tuvimos acceso a laboratorios, talleres, bibliotecas y trabajo de campo por la pandemia. También estamos retrasados. No queremos abandonar nuestro compromiso con México para terminar nuestros estudios, pero tememos que México nos va a abandonar a nuestra suerte.

"Hay un estigma injusto para nosotros. No somos privilegiados. Necesitamos de apoyo público para seguir nuestra vocación por la ciencia, la cual está el servicio de México y el mundo. Las vacunas para Covid -19 son una clara demostración del servicio que la ciencia hace a todos los pueblos del mundo. Si el gobierno de México nos deja abandonados incluso incurriremos en deudas impagables que ni nosotros ni nuestras familias podemos afrontar en una crisis económica global.

"No estamos pidiendo nada que la Cámara de Diputados y los reglamentos no nos permitan. Estamos pidiendo que nos otorguen las extensiones a todos por razones de fuerza mayor por la pandemia de Covid-19, y que se proteja el Programa de Becas de Posgrado ante los cambios injustificados que ha hecho Conacyt, sin consulta alguna a quien es actualmente son becarios vigentes. Eso es dinero público que el Presidente y la Cámara de Diputados aprobaron para la ciencia y sus jóvenes.

"Pedimos diálogo público para solucionar estos problemas de manera ordenada y constructiva. No nos interesa ser oposición alguna, sólo queremos acabar nuestras tesis."

La carta es firmada por la Sociedad de Estudiantes Mexicanos en el Reino Unido, además de 68 becarios Conacyt, 44 egresados con becas Conacyt en el Reino Unido, 14 egresados de Conacyt y otras becas en el extranjero, ocho egresados de becas Chevening y 264 mexicanas y mexicanos solidarios con estas demandas.