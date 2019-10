Sólo ruido, desvío de recursos de Pemex a campaña de Peña Nieto: PRI

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri (PRI), aseguró que la investigación que dio a conocer Carlos Loret de Mola en EL UNIVERSAL sobre las negociaciones ilegales para adquirir contratos millonarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y cuyos montos habrían ido a parar a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, son "ruido, ruido y ruido".

En entrevista en la Cámara de Diputados, Sauri dijo que hasta que no haya un expediente de judicialización de este proceso, solamente son ruidos.

"Qué puedo decir más que ruido, ruido, ruido, y realmente hasta que no haya un expediente y una judicialización de un proceso, no son más que ruidos, ruidos, ruidos, que en poco ayudan para la causa de la justicia", describió.

Rechazó hacer más comentarios sobre este tema y dijo que entiende que las autoridades responsables las tomarán en consideración para integrar las carpetas de investigación.

"El ruido en este tipo de investigaciones relacionadas con la corrupción, ciertamente evita que escuchemos el fondo del asunto, y el fondo del asunto es que este país necesita restituir su Estado de Derecho y recuperar la paz", definió.