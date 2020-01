Sólo se comprarán medicamentos con registro: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que sólo se podrá comprar medicamentos en el extranjero que tengan registro de una institución u organización internacional de salud que garantice su calidad.

Durante su conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el decreto presidencial que permite la compra de medicamentos en el exterior aún sin registro de las autoridades sanitarias mexicanas.

"Eso ya se arregló, son medicamentos con registro de instituciones u organizaciones de Salud, en cuanto a la calidad de los medicamentos.... no se trata de comprar por comprar", dijo.

El presidente López Obrador dijo que su gobierno seguirá con las licitaciones y subastabas para comprar medicamentos con empresas o laboratorios en el país, pero no va a permitir chantajes como sucedió con los medicamentos para el cáncer.

Señaló que el decreto solo es cuando hay monopolios en el país o sabotaje, en este tema no lo vamos a permitir.

"Compramos los medicamentos en cualquier país del mundo. Se habla de libre comercio, pero en los bueyes de mi compadre, algunos laboratorios solo ellos podían vender las medicinas", dijo.