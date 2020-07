Solo siete congresos llaman a comparecer a funcionarios del Ejecutivo por pandemia, dicen organizaciones

De los 34 órganos legislativos del país, solo siete Congresos sostuvieron reuniones de trabajo con representantes del Poder Ejecutivo para informar a la sociedad sobre el uso de los recursos públicos y acciones emprendidas para hacer frente a las consecuencias sanitarias, económicas y sociales ocasionadas por Covid-19, denunciaron las organizaciones Transparencia Mexicana y Tojil.

Así lo señaló la Unidad para la Transformación de los Congresos (U-TRAC) de Transparencia Mexicana, quien se sumó por tercera ocasión al Mecanismo de seguimiento de planes, programas y acciones para la atención de la emergencia sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas.

Los Congresos que han ejercido sus funciones de acompañamiento y vigilancia mediante este mecanismo son el Senado de la República y los congresos de Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León y Sonora.

Con respecto al Congreso del Estado de Yucatán, durante su sesión extraordinaria del martes 14 de julio, aprobó un punto de acuerdo para convocar a comparecer al Secretario de Salud Estatal; sin embargo, a la fecha no fue posible encontrar un documento oficial público que sustente ese acuerdo.

En tanto el caso del Congreso de Quintana Roo afirman, a través de declaraciones en medios de comunicación, haber sostenido una reunión de trabajo con la titular de la Secretaría de Salud; sin embargo, no que posible encontrar un documento oficial.

Y el Congreso de Chihuahua, a través de un boletín informativo, aseguran haber llevado a cabo una reunión de trabajo entre legisladores y representantes del Gobierno del Estado para desahogar inquietudes sobre la contingencia ocasionada por Covid-19, pero tampoco se identificó una minuta o documentación de respaldo de dicha reunión.

Es importante señalar que los Congresos cuentan con distintos mecanismos para vigilar las acciones las entidades y dependencias del Poder Ejecutivo y el uso de los recursos públicos, uno es la facultad para convocar a comparecer o citar a funcionarios para que rindan cuentas.

"Durante la pandemia a causa del Covid-19 es fundamental conocer las estrategias y las medidas para hacer frente a la crisis sanitaria y a sus efectos económicos y sociales, así como el uso de los recursos públicos y sólo el Congreso tiene esa facultad y en más de 80% de los órganos del país, decidió no ejercerla", señalaron Transparencia Mexicana y Tojil.

Cabe señalar que algunos órganos legislativos del país y legisladores han emitido declaraciones ante medios o en redes sociales, pero no hay soporte documental del ejercicio de sus facultades constitucionales y legales para solicitar al Poder Ejecutivo federal, estatal o local que informe sobre las decisiones tomadas, así como sobre los recursos destinados.