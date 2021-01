Sólo una diputada, de los 47 en la CDMX, no busca reelegirse

Sólo Gabriela Cuevas Barrón, de Morena, no buscará su reelección como lo quieren los otros 46 diputados federales en la Ciudad de México, con base en la carta de intención que presentaron a mediados de diciembre pasado para participar en el Proceso Electoral Federal 2020-2021 para su elección consecutiva.

En tanto, la morenista Dolores Padierna Luna, quien presentó su carta desde el 17 de diciembre pasado, este jueves anunció que no se reelegirá en San Lázaro, pues buscará la Alcaldía Cuauhtémoc, sin importar que su compañero de partido y actual titular, Néstor Núñez López, pretende reelegirse.

"Será el partido y los vecinos, mediante encuesta, los que decidirán quién de los dos seremos el o la candidata. Por lo pronto, ya trabajo en las 389 secciones electorales de ese territorio, donde los propios habitantes me invitaron a buscar la Alcaldía. Y tengo confianza en ganarla", dijo.

Por otra parte, EL UNIVERSAL obtuvo el listado de la carta de intención que presentaron 439 –de los 500 diputados federales--, para participar en el Proceso Electoral Federal 2020-2021 para su elección consecutiva, donde quedó establecido que de los 47 legisladores que representan a la Ciudad de México, sólo no está incluida Gabriela Cuevas Barrón.

En la lista destacan el exsecretario de Gobierno capitalino, Héctor Serrano Cortés, quien llegó a San Lázaro por el PRD, para posteriormente renunciar a ese partido y darse de alta en el Partido del Trabajo (PT), por el que ahora busca reelegirse, a través de la vía plurinominal.

Lo mismo pretende el exjefe delegacional de Coyoacán, Mauricio Toledo Gutiérrez, también por el PT; Porfirio Muñoz Ledo, por Morena; Gerardo Fernández Noroña, del PT; el llamado "Niño Verde", Jorge Emilio González Martínez, por el PVEM; y el panista Jorge Romero Herrera, quienes, en conjunto, irán por la vía plurinominal.

Es de destacar que María de Jesús Rosete Sánchez, líder de los ambulantes en el Centro Histórico, que llegó a la Cámara de Diputados por el Partido Encuentro Social (PES), ahora busca la reelección por el PT en el Distrito 8.

Otros que destacan en la lista, son: Aleida Alavés Ruiz, de Morena, por el Distrito 19; el ex dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, por el Distrito 14; Beatriz Rojas Martínez, esposa del actual alcalde de la Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil Figueroa, la que busca reelegirse en el Distrito 7.

Cynthia Iliana López Castro, del PRI, por la vía plurinominal; mismo procedimiento que buscará el pevemista, Arturo Escobar y Vega; el controvertido actor Sergio Mayer Bretón, de Morena, por el Distrito 6; Rocío Barrera Badillo, de Morena, por el Distrito 11; y Javier Hidalgo Ponce, de Morena, por el Distrito 10, entre otros.

El documento establece que sólo 52 diputados federales no buscarán la reelección, ya sea por fallecimiento --como ocurrió con Delfino López Aparicio, de Morena, y Miguel Acundo, del PES--, porque buscarán otros cargos de elección popular o por cuestiones personales.