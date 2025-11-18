logo pulso
Opciones de bajo costo para enviar dinero al exterior

Opciones de bajo costo para enviar dinero al exterior

Somos MX se retira de la marcha del 20 de noviembre

La agrupación Somos MX anuncia su ausencia en la movilización del 20 de noviembre convocada por la Generación Z.

Por El Universal

Noviembre 18, 2025 04:49 p.m.
A
Somos MX se retira de la marcha del 20 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 18 (EL UNIVERSAL).- La agrupación Somos MX anuncio que no participará en la movilización del 20 de noviembre convocada por la Generación Z, al considerar que no existen condiciones por el desfile del aniversario de la Revolución.

En conferencia, Fernando Beleaunzarán, integrante de la agrupación, acusó que el gobierno usó estrategias para intimidar como el bloque negro, y también para impedir que se llenara el Zócalo.

Guadalupe Acosta Naranjo, dijo que a título personal, no considera buena idea asistir porque ese día el Zócalo "en lugar de vallas va a tener tanquetas".

Dijo que respeta el derecho a que otras organizaciones convoquen a la marcha, pero que no sería prudente con la presencia del Ejército en el desfile.

