CIUDAD DE MÉXICO.- Con carteles con la leyenda "Somos prensa, no disparen", flores blancas y con fotografías de periodistas asesinados en México, recientemente Lourdes Maldonado, José Luis Gamboa Arenas y el fotoperiodista Margarito Martínez, representantes de medios de comunicación se manifiestan frente a Palacio Nacional para exigir un alto al asesinato de comunicadores.

En la protesta, fotoperiodistas han dejado en el suelo, frente al Balcón Presidencial, sus cámaras en señal de duelo por el asesinato de sus compañeros asesinados en el país.

La protesta ocurre en el marco de manifestaciones que se han convocado en diversas partes del país, tras el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado ocurrido este domingo en Tijuana, Baja California.

QUERÉTARO

"No más violencia contra periodistas". Los comunicadores queretanos se unieron este martes a la jornada de protestas por el asesinato de tres de sus compañeros. Vistieron de negro, en señal de luto por sus compañeros caídos.

Un grupo de comunicadores salió a las calles, no para cubrir una protesta, este martes estaba del otro lado: se manifestaba, protestaba, pedía justicia.

Se unieron los medios queretanos, impresos, portales de internet, radio y televisión; los que la ciudadanía local escucha, lee, consulta todos los días.

Este martes eran los periodistas los que querían que su voz se escuchara, porque la violencia también es bajos salarios, empleos sin prestaciones, negación de la información, fuentes gubernamentales que piden el cambio "por ser incómodos" al alcalde, al gobernador, al secretario.

Luego de leer el pronunciamiento hubo intervenciones espontáneas. Expresaron que sus condiciones de trabajo son precarias, mal pagadas. Llamaron a protegerse unos a otros, pues las autoridades no se hacen responsables de su seguridad.

Destacaron las agresiones que desde el gobierno se hace en contra de comunicadores y medios de comunicación. Ello, dijeron, permea en la sociedad que ve a los periodistas como los enemigos. Llamaron a erradicar el discurso de odio desde las esferas de gobierno.

Pidieron que los asesinatos de periodistas no se normalicen y que no queden impunes.

Aunque también hubo voces que llamaron a la autocrítica, pidieron a los comunicadores tener una conciencia de gremio, ser congruentes, a la unidad dentro del sector.

"No esperemos a que nos pase [un asesinato] aquí, en Querétaro, no esperemos a que le pase a alguien a quien conozcamos. No hay que ser indiferentes, hay que tomar acciones, hay que protegernos entre nosotros, porque las autoridades no nos van a proteger, el gobierno no nos va a proteger", dijo el periodista Alejandro Payán.

La manifestación concluyó luego de media hora. Muchos debieron partir a sus redacciones a escribir la nota, a editar el audio, a cumplir con su labor.

Pronunciamiento

"Las y los periodistas de Querétaro nos sumamos a las movilizaciones a nivel nacional para exigir justicia y repudiar el asesinato de nuestra compañera Lourdes Maldonado López, quien fue asesinada a tiros en la colonia Santa Fe, en Tijuana, Baja California, pese a haber externado al presidente Andrés Manuel López Obrador que temía por su vida.

"Lourdes es la tercera periodista asesinada en el país en este año. Su homicidio siguió a los crímenes en contra del reportero y fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel, a quien le dispararon en la cabeza cuando su vehículo estaba estacionado afuera de su casa, en Tijuana el pasado 17 de enero.

"Ambos periodistas se encontraban en el Mecanismo de Protección de Baja California, sin embargo, este fue insuficiente para salvaguardar sus vidas.

"En los primeros 10 días del año, José Luis Gamboa de Veracruz fue el primer periodista en nuestro país en ser asesinado. Fue localizado con heridas", concluyó.