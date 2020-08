Son gobernadores los que deben renunciar, dicen legisladores de Morena

Diputados y senadores de Morena salieron a la defensa del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell y su permanencia como funcionario y vocero del gobierno federal en la atención de la pandemia de Covid-19, a quien la semana pasada nueve mandatarios de la Alianza Federalista pidieron dimitir.

En carta pública los legisladores advirtieron que quienes deben renunciar son los "gobernadores que están haciendo politiquería en vez de gobernar" y a los que responsabilizaron de que en sus estados no se hayan detenido los contagios.

"Los políticos corruptos representados en gobernadores del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano (MC) se agrupan con descaro y representan lo mismo", acusaron a los firmantes: Martín Orozco de Aguascalientes; Miguel Ángel Riquelme, Coahuila; José Ignacio Peralta, Colima; José Rosas, Durango; Diego Sinhue Rodríguez, Guanajuato; Enrique Alfaro, Jalisco; Silvano Aureoles, Michoacán; Jaime Heliodoro Rodríguez, Nuevo León y Francisco Javier Cabeza de Vaca, de Tamaulipas.

"No se juntan para mejorar sus gobiernos o colaborar entre ellos, sino para mermar al gobierno federal" y se trata de los mandatarios que tomaron "medidas autoritarias en sus estados, quienes hacen fiesta sin medidas sanitarias, quienes hacen negocios con las farmacéuticas y quienes, en vez de gobernar, están obsesionados con Andrés Manuel López Obrador".

Los legisladores de Morena urgieron a esos mandatarios, al menos ocho firmantes de la carta en la que la semana pasada pidieron la renuncia de López-Gatell, a ser ellos los que dimitan en sus cargos "por no asumir su tarea como autoridades de salud en sus estados".

De acuerdo a los morenistas son estos mandatarios quienes se han dedicado a "entorpecer a los expertos, porque sus filiales y fobias detienen la más mínima coordinación en términos de salud y seguridad".

"Si quieren hacer campaña que renuncien a su cargo, se dediquen a ello y dejen de poner en riesgo a sus gobernantes a sus gobernados. !Ya basta de mezquindad, politiquería y abandono de funciones!" advirtieron.

El mensaje fue firmado, entre otros, por los senadores Alejandro Armenta, Citlalli Hernández, Martí Batres, y los diputados Javier Hidalgo, Olga Patricia Sosa (quien es del PES, oficialmente), Erasmo González, Inés Parra y Dolores Padierna.