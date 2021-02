¿Son los cines lugares seguros ante la pandemia del Covid-19?

¿Son los cines lugares seguros ante la pandemia de la Covid-19? Mientras el gobierno federal mexicano ha recomendado que las entidades en semáforo rojo deben tener las salas cerradas, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica dice que no hay evidencia que éstas sean focos de contagio.

Desde hace dos meses y medio los cines en la Ciudad de México y Estado de México se encuentran con la cortina cerrada. Pero ya los centros comerciales, donde hay varios complejos exhibidores, se encuentran abiertos desde hace varios días.,

En Guanajuato, donde hay semáforo rojo, los cines se encuentran abiertos con un aforo máximo del 20%.

"Dado que los cines son espacios de bajo riesgo de contagio y derivado de la efectividad de los Protocolos de la Nueva Normalidad, al día de hoy no hemos tenido incidencia alguna en nuestros cines", se lee en un reporte de la Canacine, fechado al pasado 21 de febrero.

¿Pero qué ha arrojado hasta ahora los estudios científicos? EL UNIVERSAL presenta algunos resultados.

En Corea del Sur, donde hay un monitoreo masivo de casos, sobre una base de 31.5 millones de asistentes a cines, no hubo constancia de un solo contagio entre público y empleados.

Japón nunca ha cerrado sus cines. La nación asiática se encuentra en el top ten de países con menos contagios.

Un estudio, el What settings have been linked to SARS-Cov-2 trasmission clusters?, tomó como base más de 200 casos de contagio masivo sin encontrar evidencia de uno sólo generado en un cine.

Otra investigación publicada por Sciencedirect, titulada Quiantitative Assessment of the risk of airbone transmission of SARS-Cov-2 infectión: prospective and retrospective applications, demostró que las actividades en silencio son menos riesgosas que donde se habla.

En México existen más de 7 mil pantallas, de las cuales un 30% por ciento se encuentran en la capital y la entidad mexiquense. Anualmente el aporte de taquilla tan sólo de la Ciudad de México es 1 de cada 3 pesos.

De la industria exhibidora nacional dependen 200 mil empleos entre directos e indirectos.