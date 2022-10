Son muy buenos: AMLO sobre las tres "corcholatas" de Morena

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los tres aspirantes a la candidatura de Morena para 2024 -el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández y Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México- "son muy buenos" en sus trabajos como funcionarios públicos.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que Claudia Sheinbuam "es muy buena gobernando" la capital de la República y que esto se refleja en que la cosas en la Ciudad marchen bien.

Señaló que más adelante realizará una gira por la Ciudad de México, pero por el momento está enfocado en realizar giras por diversos estados en donde faltan inaugurar sucursales del Bienestar y supervisar los avances en fortalecer el sistema de salud púbica.

"Siento que las cosas marchan muy bien en la Ciudad. Ya se tienen operando todos los bancos del Bienestar en la Ciudad de México. Ya los adultos mayores pueden ir a los Bancos del Bienestar en la Ciudad y cobrar sus pensiones. Creo que faltaba uno, pero ya esta todo, pero no es así en Chiapas, que nos falta pues 70, 80, o no es así en Oaxaca, que es lo mismo. Nos falta para tenerlos todos o en Guerrero, entonces es ahora donde estoy más pendiente.

"Es lo mismo de salud, Claudia es muy buena gobernando, y está constantemente solicitando apoyo para la población de la Ciudad de México. Por ejemplo asiste todos los lunes a la reunión de seguridad, y los lunes también que tenemos la reunión de salud, está a las 6:00 de la tarde y pues convence a los doctores de que hay que atender la salud", dijo.

En Palacio Nacional y al manifestar "Imagínense lo que logró ayer", el presidente López Obrador destacó la labor hecho por Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación (Segob) para que este miércoles, casi a la media noche, se aprobara en la Cámara de Diputados la reforma que propone que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública hasta el año 2028.

"Imagínense lo que logró ayer (Adán Augusto López Hernández), aprovecho para agradecerle a los legisladores, porque ya se aprobó el que la Guardia Nacional sea apoyada por la Secretaría de la Defensa Nacional y por la Secretaria de Marina, que continúe siendo apoyada y que se fortalezca la Guardia Nacional y no es militarizar".

Sobre Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), destacó que está hoy en Washington, Estados Unidos, con todo el Gabinete de Seguridad para reunirse con sus homólogos de ese país para dar continuidad al Diálogo de Seguridad de Alto Nivel entre ambos países.

"El trabajo de Marcelo, imagínense ahora, hoy están en Washington. Los tres son muy buenos, mucho muy buenos", comentó.